實用收納好物必買清單 平民價錢變出更多居家空間

準備過年，是時候好好執屋！整理衣櫥想更輕鬆及有效率，找到方法利用收納神器，也可變出更多儲物空間，讓整理衣物也以可以變得輕鬆。今天就精選幾款實用的收納工具，為大家分門別類擺放衣物！ 衣櫃內可分為不同收納區域：

1.衣櫃掛衣區 衣櫃掛衣適合放當季、常穿的衣物。衣服無需折疊，無論是拿取，還是放置衣物都十分方便。 天氣變涼要將秋冬天的衣服拿出來準備掛好，便要好好收納夏天衣服。 慳位靈活：組裝掛袋 不少女生衣櫃愛用的收納好物，可掛於衣櫃內的5格掛袋，放衣物、手袋、雜物，慳位又靈活，節省空間。

增加空間：魔法衣架 收納整理可讓自己可方便找到衣物。這款衣架兩側，不但可以折疊，還附上輔助架，助固定於掛鈎上，以衣架幫你摺衫，而且可以整理衣服，和不同尺寸大細，S 形結構也不怕扯鬆衫領。將衣服長度收短、歸一，以便騰出下方位置，可加多枝掛杆或配用抽屜，也相對增加空間放置其他衣物。

可作防塵罩：掛式真空衣物壓縮袋 掛衣也可節省空間！我們經常使用真空收納袋推出掛式，可作防塵罩外，輕鬆掛起不易折疊的衣物，而且還可節省70%空間，儲物更方便！

HKTVmall 掛式真空衣物壓縮袋（售價：49）

慳位收納：雙面內衣收納掛袋 可懸掛的雙面設計內衣物收納掛袋，可收納胸圍、內衣、內褲，可掛於衣櫃，雙面設計方便分類，收納量十分足夠。

HKTVmall 雙面內衣收納掛袋（售價：$35）

2：衣物疊放區 拉鏈式收納：Daiso衣櫥用收納箱 這款專為衣櫃使用設計的收納箱，儘管放在衣櫃頂部位置，設計方便取物也十分易提，手把一拉便可以拿到，以直立式拉鏈設計，抽出一件衣物也十分方便！

DIY組裝：抽屜衣物收納箱 衣櫃空間永遠不夠用，充分利用上方空間，創造更好舒適空間。這款抽屜式網格收納籃，可堆疊的設計，自行DIY組裝，充分利用衣櫃沒用到閒置空間，增加收納空間，把襪子、內衣、內褲分層放置，拿取衣物的時候就一目了然啦。

HKTVmall 日式可疊加折疊抽屜型衣物收納箱（售價：$85）

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