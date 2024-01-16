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生活
2024-01-16 17:47:00

實用收納好物必買清單 平民價錢變出更多居家空間

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準備過年，是時候好好執屋！整理衣櫥想更輕鬆及有效率，找到方法利用收納神器，也可變出更多儲物空間，讓整理衣物也以可以變得輕鬆。今天就精選幾款實用的收納工具，為大家分門別類擺放衣物！

衣櫃內可分為不同收納區域：

1.衣櫃掛衣區

衣櫃掛衣適合放當季、常穿的衣物。衣服無需折疊，無論是拿取，還是放置衣物都十分方便。

天氣變涼要將秋冬天的衣服拿出來準備掛好，便要好好收納夏天衣服。

慳位靈活：組裝掛袋

不少女生衣櫃愛用的收納好物，可掛於衣櫃內的5格掛袋，放衣物、手袋、雜物，慳位又靈活，節省空間。

HKTVmall 多層收納衣物防塵掛袋（售價 $48.8） IKEA RASSLA 5格掛袋 售價：74 .9（圖：IKEA）

增加空間：魔法衣架

收納整理可讓自己可方便找到衣物。這款衣架兩側，不但可以折疊，還附上輔助架，助固定於掛鈎上，以衣架幫你摺衫，而且可以整理衣服，和不同尺寸大細，S 形結構也不怕扯鬆衫領。將衣服長度收短、歸一，以便騰出下方位置，可加多枝掛杆或配用抽屜，也相對增加空間放置其他衣物。

韓國EZAM魔法衣架（售價：$155/10個） 韓國EZAM魔法衣架（售價：$155/10個） 韓國EZAM魔法衣架（售價：$155/10個）

可作防塵罩：掛式真空衣物壓縮袋

掛衣也可節省空間！我們經常使用真空收納袋推出掛式，可作防塵罩外，輕鬆掛起不易折疊的衣物，而且還可節省70%空間，儲物更方便！

HKTVmall 掛式真空衣物壓縮袋（售價：49）

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慳位收納：雙面內衣收納掛袋

可懸掛的雙面設計內衣物收納掛袋，可收納胸圍、內衣、內褲，可掛於衣櫃，雙面設計方便分類，收納量十分足夠。

HKTVmall 雙面內衣收納掛袋（售價：$35）

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2：衣物疊放區

拉鏈式收納：Daiso衣櫥用收納箱

這款專為衣櫃使用設計的收納箱，儘管放在衣櫃頂部位置，設計方便取物也十分易提，手把一拉便可以拿到，以直立式拉鏈設計，抽出一件衣物也十分方便！

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Daiso衣櫥用收納箱 Daiso衣櫥用收納箱

DIY組裝抽屜衣物收納箱

衣櫃空間永遠不夠用，充分利用上方空間，創造更好舒適空間。這款抽屜式網格收納籃，可堆疊的設計，自行DIY組裝，充分利用衣櫃沒用到閒置空間，增加收納空間，把襪子、內衣、內褲分層放置，拿取衣物的時候就一目了然啦。

HKTVmall 日式可疊加折疊抽屜型衣物收納箱（售價：$85）

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多尺寸：可疊加收納櫃桶

多尺寸可疊加收納櫃桶，可以自行組裝，以不同容量可選，方便自由增加空間。

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HKTVmall 日式可疊加收納櫃（售價：$50）（圖：HKTVmall） HKTVmall 日式可疊加收納櫃（售價：$50）（圖：HKTVmall）

收納內衣小物：日式衣物分格收納盒

換季收納需好好整理分類，可以在衣櫃內用盡空間疊加收納，分格收納可有效利用衣櫃空間兩側。另外加寬格間距，之後冬天換季的厚衣物輕鬆收納。

HKTVmall 多格內衣褲收納盒（售價：59）

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透明網盒易取：衣物分隔收納箱

衣櫃內掛衣服下方位置，也可根據衣物的種類放置不同類型的收納盒。直立擺放比起一般的上下疊放的方式，更能直接看到衣物，且抽取時也較不會弄亂其他衣物。衣物分隔收納網盒分別為兩種格數，可以放薄身T恤、恤衫/牛仔褲，可自由搭配使用，平放收納不佔太多空間。

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HKTVmall 衣物分隔收納網盒（售價：49）

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將衣物體積壓縮：衣物真空收納袋

要在有限空間內收納更多物件，近年不少使用衣物真空收納袋，可在放入換季衣物和床品後，只需配合抽真空泵使用，便能瞬間將體積壓縮近3分2！更可防蟎防害蟲侵入，還可防止衣物變色，是整理家居的好幫手。

衣物儲塑膠氣閘儲物袋（售價：$29.9）

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原文刊登於 C9．達人

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