夏天防曬｜不卸妝=無效！附對應解決法

夏天需要特別注重防曬，但如果錯誤使用防曬產品，不但沒有辦法進行防曬效果，甚至對皮膚亦會帶來損害。以下盤點5個錯誤使用防曬的方式，以及對應的解決方法，只要改正錯誤習慣，便可以達致有效防曬！
無效防曬｜只在面部使用防曬
不少人在使用防曬產品時都只在臉上使用，而忽略頸部、手臂等在陽光下露出的皮膚，不但會造成曬黑或曬傷，還會加速皮膚老化，頸部更有機會長出頸紋，之後再作保養亦無法補救。因此塗抹防曬產品的時候，除了面部外，還需要在頸部、手臂等地方塗抹，這樣才達致有效防曬。
無效防曬｜只在夏季或室外進行防曬
有些人認為只需要在夏季或室外進行防曬即可，但其實在不同季節或室內亦有紫外線的出現，特別是室內有電子產品、電燈等，因此不論時間、地點、季節，一年四季都應正常進行防曬。而且因應不同季節或情況，需要使用不同的防曬產品，例如夏天的紫外線較為強勁，所以在夏天時需要加強防曬措施，建議結合當日活動，選擇最適合的防曬產品。
無效防曬｜使用份量過少
不少人使用防曬的時候都沒有注重使用份量，隨便塗在臉上便當完成防曬，但其實如果想要有效防曬，塗抹的份量亦十分講究。使用防曬的時候，需要均勻地覆蓋皮膚，而且分量約為10元硬幣的大小，塗抹時亦要以注意輕拍的形式上臉，令防曬可以更好地發揮作用。
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無效防曬｜效果與使用量並非成正比
使用防曬的時候，份量過少效果當然不足，但使用份量過多亦不代表可以做到有效防曬。若使用的份量過多，皮膚便會無法透氣侷促，有機會造成冒痘的情況。而過厚的防曬有機會影響體內溫度調節，容易造成中暑症狀，所以使用防曬的時候一定要適量，若覺得效果不足，可以在出門後再補給。
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無效防曬｜使用防曬後不卸妝
使用防曬其實是為了保護皮膚，但如果使用防曬後不卸妝，不但會讓防曬產品殘留在皮膚，而且還會損害皮膚，反而失去了防曬保護皮膚的作用，因此使用防曬產品後不要單純只靠潔面產品進行清潔，需要同時使用卸妝產品進行徹底卸妝，這樣才可以令防曬產品不再殘留在皮膚上。