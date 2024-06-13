夏天防曬｜不卸妝=無效！附對應解決法

夏天需要特別注重防曬，但如果錯誤使用防曬產品，不但沒有辦法進行防曬效果，甚至對皮膚亦會帶來損害。以下盤點5個錯誤使用防曬的方式，以及對應的解決方法，只要改正錯誤習慣，便可以達致有效防曬！

無效防曬｜只在面部使用防曬 不少人在使用防曬產品時都只在臉上使用，而忽略頸部、手臂等在陽光下露出的皮膚，不但會造成曬黑或曬傷，還會加速皮膚老化，頸部更有機會長出頸紋，之後再作保養亦無法補救。因此塗抹防曬產品的時候，除了面部外，還需要在頸部、手臂等地方塗抹，這樣才達致有效防曬。

無效防曬｜只在夏季或室外進行防曬 有些人認為只需要在夏季或室外進行防曬即可，但其實在不同季節或室內亦有紫外線的出現，特別是室內有電子產品、電燈等，因此不論時間、地點、季節，一年四季都應正常進行防曬。而且因應不同季節或情況，需要使用不同的防曬產品，例如夏天的紫外線較為強勁，所以在夏天時需要加強防曬措施，建議結合當日活動，選擇最適合的防曬產品。