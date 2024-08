要在炎夏入睡,除了冷氣之外,也可以借助香氣安眠。Ritual旗下的The Ritual of Jing,透過一系列家居及身體護理產品,幫助放鬆並改善睡眠。系列的靈感源自傳統中國「靜」的意象,象徵寧靜祥和、沉寂安然,重拾內心平靜,徹底放鬆熟睡。

The Ritual of Jing分為 Relax(舒緩)及Sleep (安睡)兩大系列,加入令人放鬆的薰衣草香味和舒緩的檀香香味,前者包括香薰蠟燭、家居香薰噴霧;後者則有淋浴啫喱泡沫、護手膜等。特別推介安睡擴香器,散發出平靜香氣,營造輕鬆氛圍,讓睡房瀰漫淡雅薄霧,有助放鬆心情和舒緩感官。睡前將The Ritual of Jing加入安睡儀式中,有助提升睡眠質量,無論是讓自己放鬆身心,還是送人都十分得體。