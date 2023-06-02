夏日底妝｜Ian@MIRROR的底妝秘密武器 抗汗吸油/清爽質感/持久貼服【內附多圖】

YSL Beauty恆時輕透霧光粉底液自去年推出後廣受好評，粉底液主打輕如無物的質感和24小時長持妝效果。品牌更特意邀請到人氣組合Mirror成員Ian（陳卓賢）拍攝宣傳廣告。時隔一年多，Ian再次為粉底液拍攝全新廣告，他大讚這款粉底液已成為他在重要場合，特別是拍攝和開show時不能沒有的恩物，高遮瑕度，長效保濕，加上超透薄質感，簡單一步打造自然輕霧光妝容。

Ian再次為YSL Beauty粉底液拍攝全新廣告。

顧及香港濕熱天氣 Ian上個月剛完成了首次拉闊音樂會，同時兼顧和隊友拍戲，工作非常忙碌。自從去年試用了恆時輕透霧光粉底液後，Ian表示已回不了頭，大愛這粉底液的貼服度和持久度，每次使用都感到十分舒適和安心。粉底液採用獨有配方，能快速被吸收油份，抗汗同時修飾毛孔瑕疵。在研發配方時特別顧及到香港的濕熱天氣，量身打造，不會因天氣破壞妝容。另外，粉底液含有77%護膚精華成份，如明質酸複合物和茉莉花瓣萃取，有效為肌膚帶來保濕、抗氧化、防止暗沉和防沾染，最適合Ian在需要全日拍攝、出席活動和開show時使用。

型格 + 溫文 look 上陣 這次廣告以探索Ian音樂會幕後為主題，與粉絲們一起看看他在準備上台時的模樣。Ian在廣告中分別以型格和氣質儒雅的時尚造型登場，前半段穿著黑皮褸白T裇，後半段換上全黑西裝白襯衫，搭配結他表演，全程展演他的時尚觸感和對音樂的熱愛。導演亦大讚Ian專業，一roll機便立刻進入狀態，令過程十分暢順。導演亦對於Ian在一整天拍攝下竟然不用補妝，在鏡頭前妝感依然完美感到驚訝。Ian笑言：「咪就係因爲用咗YSL Beauty恆時輕透霧光粉底液，它持妝效果很好，不論怎樣出汗出油，底妝仍然緊貼臉部。還有我很喜歡它的清爽度，不會有大部分男生們很怕的黏膩感！依家仲可以上官網答3個簡單問題，就會幫你挑選合適色號！好方便！」