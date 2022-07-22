夏日必備 盤點5款實用性與顏值兼備家電

近日香港天氣熱焫焫，天文台預計酷熱潮濕天氣會持續至下周中期。留在家中歎冷氣自然是避暑好方法，配合以下5款實用性與顏值兼備的潮流家電，今個夏天保證過得清爽舒適。

可樂迷必買 Nostalgia Coca-Cola

復古刨冰機

炎夏吃刨冰可謂最爽快的事。這部50年代復古刨冰機外觀夠晒吸睛，可樂迷一定要收藏！刨冰機機身小巧，隨機附送2個塑膠錐形杯，採用食品級不銹鋼刀片，內置安全開關，操作簡單方便。所有普通空心冰均適用，除了純水冰塊外，可以選擇將水果切小塊冷凍或以果汁製成冰塊，製作出不同口味的刨冰。

超薄機身易收藏 amadana

櫥櫃用除濕機

香港夏天出名又熱又濕，對於居住在蝸居的家庭來說，添置抽濕機最大的難題莫過於空間不足。amadana推出的櫥櫃用除濕機機身超薄，僅7cm，適合放入衣櫃及櫥櫃。雖然機身小巧，但除濕力仍然強勁，配有800ml容量水箱，1天除濕量可達360ml，光觸媒濾網更可同步過濾空氣、除霉、除菌，絕對多功能兼輕巧實用。

神還原日本體驗 BRUNO

流水麵機

日本人夏日會吃流水麵降溫，留在香港一樣有辦法體驗得到！BRUNO今個夏天推出流水麵機，外形小巧，適合2人在室內室外使用，啞面設計配上冰藍色，開關制和食物盤設於頂部，減少沾濕機會。放入2枚AA電池，配搭不同素麵汁或凍湯，即可享受清涼流水麵。

杜絕腳臭 deerma

多效烘鞋器

腳部汗腺密集易出汗，雨天鞋子亦容易積水，鞋內密封環境會成為細菌滋生的溫床。deerma多效烘鞋器可謂杜絕腳臭的恩物，65度智能恆溫，嚴控熱風溫度，避免高溫破壞內部纖維，抽濕同時護鞋；環繞式熱流、三段式出風口，做到360度循環烘乾；4種烘鞋模式及長達180分鐘4段定時選擇，一機適用多款鞋履。

