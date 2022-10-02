夏日護膚｜持續高溫靠面膜修復！5個夏天宜多敷面膜原因 瞬間回復彈滑肌膚

雖然已經快要踏進10月，但天氣依然炎熱，皮膚亦因炎熱而帶來矖黑、油脂旺盛、毛孔粗大、暗啞等問題，令不少人都煩惱不已。但其實夏天屬於護膚的關鍵時期，適宜多敷面膜來改善皮膚狀態，以下就為大家解釋5個夏天宜多敷面膜原因，多敷面膜才可讓皮膚回復彈滑！

夏天敷面膜｜紫外線較強 夏天的太陽特別猛烈，紫外線亦較其他季節強，相對於其他時候容易有曬黑、曬傷，甚至脫皮的情況出現，因此適宜敷面膜進行快速修復，迅速改善因紫外線而引起的皮膚問題。

夏天敷面膜｜油脂分泌旺盛 由於夏天氣溫高，出汗比較多，油脂分泌亦較旺盛，而出油的情況增加則容易導致毛孔粗大、暗瘡等皮膚油脂問題，通過敷面膜可以進行調理，令油脂問題可以得到緩解。

夏天敷面膜｜外油內乾嚴重 不少人都有在夏天開冷氣的習慣，而冷氣不但容易抽乾面部水份，還會因忽冷忽熱而令皮膚外油內乾的問題更趨嚴重。除了一般的護膚外，敷面膜可以幫助皮膚調節，特別建議使用睡眠面膜來進行深層補水及修復毛孔，令皮膚可以回復正常狀態。

夏天敷面膜｜修護時間較短 夏天天氣炎熱令不少人都有喝凍飲的習慣，特別是手搖、汽水等，而過多的糖分吸收容易令皮膚出現暗啞、失去光澤、長斑等問題，令皮膚無法從日常攝取得到修護。再加上高溫會影響睡眠質素，因此夏天皮膚的修護時間相對較短，使用面膜則可以在短時間內修護皮膚，可以針對皮膚狀態使用深層清潔面膜或補水面膜，讓皮膚問題盡快得到改善。