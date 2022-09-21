夏日護膚｜暴曬後需立刻修復！曬後修復5個重要時段+修護方法 黃金72小時最關鍵！

最近天氣特別炎熱，出門難免會遇到太陽熾熱的攻擊，不但會曬黑皮膚，還會令皮膚出現乾燥、脫皮等灼熱難耐的問題，因此需要特別注意皮膚的修復時間。以下就為大家整理了曬後修復的5個時段及各時段的修護方法，曬後的72小時內最為關鍵，使用正確的方式才可以讓皮膚快速回復原狀！

夏日護膚｜曬後1-3小時：鎮靜 經過暴曬後皮膚會受到紫外線的輻射及血管擴張影響。通常都會在3小時內出現紅腫、灼熱、脹痛等狀況，這時候建議將皮膚進行濕敷鎮靜，利用具舒緩成份的保濕噴霧濕敷15-30分鐘，或直接每隔5分鐘重複噴灑舒緩保濕噴霧5至6次。切記曬後不要直接進行冰敷急速降溫，或使用具修復舒緩功效的護膚產品，以免破壞皮膚血管擴張情況，反而令皮膚難以鎮靜。

夏日護膚｜曬後3-6小時：補水 在曬後3-6小時期間，即使已經預先進行鎮靜處理，但皮膚上仍是會有損傷，更可能出現乾燥、脫皮的問題，因此需要使用如蘆薈凝膠、質地清爽的乳霜等產品為肌膚補充足夠的水份。同時需要注意不要使用油分過重、過度滋潤或具有美白功效的產品，以免影響皮膚修復。

夏日護膚｜曬後12-24小時：舒緩 經過鎮靜給補水的處理後，皮膚在曬後12-24小時內便會開始進行修復，老化及受損的皮膚細胞開始脫落，而新的皮膚亦會開始生長，所以不但需要繼續補水，還要做好後續的保濕及修復，令皮膚狀態得以舒緩。建議可以使用補濕面膜重點保濕，同時可以使用蘆薈、積雪草等具有舒緩功效的保濕產品，而含有酒精、酸類或美白成分的刺激性護膚品則需完全避免使用。

夏日護膚｜曬後72小時：修復 當進入晒後的72小時便屬於皮膚修復的黃金時期，經過一連串的鎮靜、補水及舒緩階段，皮膚已經回復正常的代謝，因此做好修復步驟便可以促進皮膚新陳代謝，回復白滑肌膚。除了使用保濕面膜外，還可以使用具有修復功能的乳霜，而具有美白成份的產品仍然禁止使用，以防影響皮膚修復。