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2023-06-14 12:00:00

夏日護膚｜濕敷、袪痘都OK！盤點6個爽膚水/化妝水用法 一物多用！

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夏日護膚｜濕敷、袪痘都OK！盤點6個爽膚水/化妝水用法 一物多用！

夏日護膚｜濕敷、袪痘都OK！盤點6個爽膚水/化妝水用法 一物多用！

香港的夏天天氣比較潮濕，因此護膚步驟亦建議以清爽為主，使用爽膚水打底便最好不過。而除了直接將爽膚水輕拍在面部外，爽膚水其實有多種用法，以下就為大家盤點6個爽膚水用法，簡單一支爽膚水，便能滿足多個護膚需求！

萬用爽膚水｜濕敷補水

當臉部皮膚感到乾燥或緊繃時，除了可以用爽膚水輕拍上面外，將爽膚水倒在化妝棉上，然後濕敷10分鐘便可以立刻做到急救面膜的作用，不但方便快捷，而且更容易讓爽膚水滲透皮膚，特別適合皮膚乾燥時極速補水使用。

將爽膚水倒在化妝棉上濕敷，可以當作急救面膜使用。 適合洗澡後或剛起床等皮膚較為乾燥時使用。 可以因應自己的皮膚狀況選擇不同保濕度的爽膚水。

萬用爽膚水｜眼唇保濕

爽膚水除了可以為面頰、下巴、額頭等面部皮膚進行補水外，其實還可以為眼唇皮膚帶來保濕的作用。眼唇四周的皮膚較薄及敏感，而爽膚水質地輕薄，較容易滲透肌膚之餘，亦不用擔心阻塞附近的毛孔，適合用於為容易乾燥的眼唇進行保濕。

眼周肌膚較為單薄及敏感，建議多加保濕。 可以使用貼近眼型的化妝棉。 眼唇四周應該使用較温和的化妝水。

萬用爽膚水｜袪痘收毛孔 

睡醒後皮膚一般的毛孔擴張都會比較嚴重，這是由於在睡眠時皮膚會出現油脂，油脂分泌過剩會令毛孔變大，所以起床後可以使用爽膚水來幫助收縮毛孔。建議潔面後將爽膚水倒在化妝棉上，然後敷在鼻側、下巴等毛孔擴張較嚴重的位置5分鐘左右，在重複使用化妝棉清潔整個面部即可。當毛孔得到收縮，面部的油脂分泌便會減少，暗瘡問題自然不容易發生。

夏天皮膚出油的情況特別嚴重。 潔面後將爽膚水倒在化妝棉上，然後敷在毛孔擴張較嚴重的位置可以改善狀況。 使用具茶樹或袪痘成份的爽膚水效果更佳。

萬用爽膚水｜頸部護理 

不少人都會忽略頸部的護理，但其實進行面部護理時，可以順便你用爽膚水從下到上或外到內輕輕按摩頸部，不但可以幫助促進身體的血液循環，同時可以為頸部補充水份，預防頸紋產生或深化，再配搭面霜使用，即可做到完美的護理作用。

進行面部護理時不要忽略頸部護理。 使用爽膚水後可以配合按摩動作護理頸部。 配合頸霜使用效果更佳。

萬用爽膚水｜護髮

有些人不習慣使用護髮素或髮尾油等護髮的產品，但長期只是用清水或洗頭水洗髮，頭髮容易變得毛燥，甚至會出現開叉、斷落，甚至掉髮的問題，這時候建議可以噴灑適量爽膚水在髮絲，然後輕柔梳理，待自然吹乾後便可以令頭髮更加柔亮順滑。

沒有護髮習慣的話，頭髮容易變得毛燥。 風筒的熱風亦會令頭髮變得乾燥。 噴灑適量爽膚水在髮絲可以令頭髮暫時變得順滑。

萬用爽膚水｜美甲 

不少人因為疫情而養成勤洗手的習慣，但經常洗手卻會令手指、指甲等位置變得特別乾燥，而爽膚水其實亦有潤澤指甲的作用，令指甲位置變得細嫩。建議用爽膚水直接沾濕指甲或倒在化妝棉濕敷10分鐘即可。如果想節省爽膚水，則可以在使用爽膚水濕敷面部後，重複使用該化妝棉作潤澤指甲之用。

經常洗手容易令手指及指甲邊緣變得乾燥。 可以直接用爽膚水塗抹乾燥位置。 倒在化妝棉上使用亦屬不錯的選擇。
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