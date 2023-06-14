夏日護膚｜濕敷、袪痘都OK！盤點6個爽膚水/化妝水用法 一物多用！

香港的夏天天氣比較潮濕，因此護膚步驟亦建議以清爽為主，使用爽膚水打底便最好不過。而除了直接將爽膚水輕拍在面部外，爽膚水其實有多種用法，以下就為大家盤點6個爽膚水用法，簡單一支爽膚水，便能滿足多個護膚需求！

萬用爽膚水｜濕敷補水 當臉部皮膚感到乾燥或緊繃時，除了可以用爽膚水輕拍上面外，將爽膚水倒在化妝棉上，然後濕敷10分鐘便可以立刻做到急救面膜的作用，不但方便快捷，而且更容易讓爽膚水滲透皮膚，特別適合皮膚乾燥時極速補水使用。

萬用爽膚水｜眼唇保濕 爽膚水除了可以為面頰、下巴、額頭等面部皮膚進行補水外，其實還可以為眼唇皮膚帶來保濕的作用。眼唇四周的皮膚較薄及敏感，而爽膚水質地輕薄，較容易滲透肌膚之餘，亦不用擔心阻塞附近的毛孔，適合用於為容易乾燥的眼唇進行保濕。

萬用爽膚水｜袪痘收毛孔 睡醒後皮膚一般的毛孔擴張都會比較嚴重，這是由於在睡眠時皮膚會出現油脂，油脂分泌過剩會令毛孔變大，所以起床後可以使用爽膚水來幫助收縮毛孔。建議潔面後將爽膚水倒在化妝棉上，然後敷在鼻側、下巴等毛孔擴張較嚴重的位置5分鐘左右，在重複使用化妝棉清潔整個面部即可。當毛孔得到收縮，面部的油脂分泌便會減少，暗瘡問題自然不容易發生。

萬用爽膚水｜頸部護理 不少人都會忽略頸部的護理，但其實進行面部護理時，可以順便你用爽膚水從下到上或外到內輕輕按摩頸部，不但可以幫助促進身體的血液循環，同時可以為頸部補充水份，預防頸紋產生或深化，再配搭面霜使用，即可做到完美的護理作用。

萬用爽膚水｜護髮 有些人不習慣使用護髮素或髮尾油等護髮的產品，但長期只是用清水或洗頭水洗髮，頭髮容易變得毛燥，甚至會出現開叉、斷落，甚至掉髮的問題，這時候建議可以噴灑適量爽膚水在髮絲，然後輕柔梳理，待自然吹乾後便可以令頭髮更加柔亮順滑。