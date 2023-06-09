夏日造型｜肌研水可愛聯乘LuLu豬 推出4款「Chill水潤」盲盒公仔

各位「養豬人們」留意了！肌研首度與罐頭豬LuLu聯乘，期間限定推出4款肌研水聯乘LuLu豬珍藏版「Chill~水潤夏日」驚喜盒公仔。由午餐肉罐頭跳出來的LuLu豬，以4款Chill夏日造型現身，包括攤在水泡或水滴上，又或者躺著吃冰等，就如跳進肌研水的清爽保濕世界一樣，展示其溶化少女心的一面。

平日懶洋洋的LuLu豬都擁有自己的Chill簡美肌方式，每天早晚拍拍保濕神器肌研水，讓5重透明質酸結合成的透明質酸發酵液迅速吸收。肌研水的無添加極簡配方，亦正好切合LuLu豬的Perfect X Simple簡約生活美學，帶來懶洋洋的極簡生活美學。

由6月9日至8月3日期間，凡於各大萬寧、屈臣氏購買肌研水兩支，即可免費換領 肌研水 X LuLu豬「Chill~水潤夏日」驚喜盒公仔其中一款，全系列共四4款（其中一款萬寧獨家限定），驚喜款式隨機送出，多買多送，數量有限，送完即止。

世界首創透明質酸發酵液

肌研王牌「肌研水」榮登日本連續15年銷量No.1化妝水，在當地已累計賣出逾1億瓶。肌研水糅合3大保濕成分，以5種透明質酸包括世界首創的透明質酸發酵液，將不同大小分子結構、特質及功效的透明質酸結合起來，層層吸水、鎖水、補水、儲水，強化肌膚表層的鎖水屏障，肌膚整合形成柔軟鎖水保護膜，即時柔滑，為後續護膚程序打好水嫩基礎。

肌研水備有適合偏油性肌膚的「清爽型」，以及適合乾性、混合性肌膚的「濃潤型」兩種配方，可隨天氣轉變及個人膚質，選配合適的化妝水。