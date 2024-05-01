夏日防蚊丨15個天然驅蚊小貼士 善用廚餘趕走蚊子

踏進夏日，又到了蚊蟲肆虐的日子。在晚上熟睡的時候，忽然給蚊子擾人清夢，實在令人困惱非常，加上一旦被蚊子釘上傷口會痕癢難擋，不幸的話更會感染登革熱。為此，我們綜合了15種簡易的驅蚊小貼士與大家分享，務求令大家早日擺脫蚊子的追蹤。

個人防蚊 1.注意個人衛生 體味重的人一向都是蚊子的目標對象，要避免成為追蹤目標，我們必須要注意個人衛生。在每次出汗後應要立刻抹乾或盡快沐浴更衣，因為汗液中所包含的乳酸和脂肪代謝物等都是蚊子熱愛的氣味。 2.適當的衣服的穿搭法 在戶外活動時要有效防蚊，我們應以淺色長袖衣服為主，減少皮膚外露之餘，因淺色衣服會帶有反光作用，加上蚊子趨向藏列到陰暗處，因此穿深色衣服的人較易成為蚊子攻擊對象，所以善於穿搭衣服都是防蚊的小技巧。

3.減少使用化妝品和香水 有資料顯示大部分化妝品中的成分都是蚊子熱愛的味道，而香水更會散發香濃的味道吸引蚊子，所以如要進行郊外和戶外活動時，應盡量避免使用。 4.善用天然的驅蚊產品 市面上的驅蚊產品繁多，如防蚊噴霧、蚊膏、防蚊貼或防蚊帶等。不過，消委會曾提醒家長，避蚊胺、派卡瑞丁、丁基乙酰氨基丙酸乙酯(IR3535)、對-薄荷烷-3,8二醇(PMD)及甲基壬基酮(又稱IBI-246)等驅蚊活性成分不適合用於嬰幼兒身上，爸爸媽媽挑選防蚊產品時要格外留神。



家居防蚊 1.擺放防蚊植物 有些植物的氣味獨特，而令很多蚊子敬而遠之不敢靠近，這些植物除了可以驅蚊除蟲，更有些是烹飪調味的好幫手，所以大家不妨在家多種植一些，美化家居之餘也可以作為調味，一舉兩得。 驅蚊植物包括： 迷迭香（Rosemary） 胡椒薄荷（Peppermint） 香茅（Citronella） 羅勒/九層塔（Basil) 天竺葵 （Pelargonium) 圓葉薄荷（English Pennyroyal） 貓薄荷（Catnip） 薰衣草 （Lavender）

