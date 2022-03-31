外賣優惠｜片皮鴨外賣合集 最平$158就食到！ 富東閣/海雲天/古琴雅苑/囍慶/雲海匯

Omicron疫情持續，再加上晚市禁堂食，相信大家已經很久沒有親身在餐廳品嚐片皮鴨。有見及此，不少餐廳都推出片皮鴨外賣，以下為大家整理多間京菜餐廳的片皮鴨外賣優惠，最平只需$158就可以吃到，性價比超高！

片皮鴨外賣｜富東閣 位於沙田的富東閣，每次推出片皮鴨套餐優惠都大受歡迎，甚至吸引市民專程跨區購買。最近它們宣佈重開，並同步推出片皮鴨外賣及堂食優惠。外賣及堂食都只需$178，包原盒片皮鴨、荷葉餅、蔥絲、青瓜及醬料。另加$20可以有原隻鴨殼，想要二食的也可以加$30，有七彩炒鴨絲、涼瓜炆鴨件、醬爆鴨件等供選擇，逢星期六、日及公眾假期需加$20，即$198/隻。片皮鴨暫不需預留，一定不能錯過！ 地址：沙田瀝源邨瀝源商場一樓5號舖

電話：2699 8333