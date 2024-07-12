多啦A夢展覽開幕！率先睇免費展區+收費區+主題Cafe　內附日期/地點/紀念品/網上預約連結 (多圖)

世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。去年為香港帶來《橡皮鴨二重暢》海上展覽的ARR，繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢黎喇！誕生前 100 年祭》香港展覽後，12年後再度攜手Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，部分多啦A夢更「衝出會場」足跡遍全港，總共展岀135組立體雕塑，大部分更從未展出。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

免費展區｜100%多啦A夢户外展區 偌大免費展區位於星光大道及尖沙咀海旁，其中「100%多啦A夢户外展區」，以全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑最矚目，伴隨34個動漫多啦A夢、及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣，與維港天際線互相輝映。 由於《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展反應熱烈，豎立全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑及免費參觀的「100%多啦A夢戶外展區」，將不設現場輪候入場，市民需預先於網上登記。由7月9日中午12時起，市民將可透過Klook系統，預約展覽首星期的參觀名額。其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。 於7月13日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士才可以經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。其他需要前往星光大道的公眾人士，須從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）進入，並依從人員指示，前往星光大道或無需預約的另一免費展區（二）「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並沿文化中心方向離開。 特別提醒，由於人流管制，戶外免費展區（一）及收費區持票人士，請提早到達會場，及至少預留30分鐘辦理入場手續。人流管制於7月12日起開始實施 。 地點：尖沙咀K11 MUSEA 地下 開放日期：2024年7月13日至8月11日 >>>>立即預約免費展區<<<<

免費展區｜100%星光大道 免費展區之一的「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴 13 位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。特展更特設 DORAEMON ID 體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，化身成為多啦A夢的好友，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，相約全球好友於星光大道見。 多啦A夢聯同七位好友，包括大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉，以及藤子 F 不二雄老師其他名作：《超能力魔美》的魔美、《神奇小子》的一號至三號及《奇天烈百科全書》的可羅等五個經典 漫畫角色將驚喜現身，蒞臨著名地標「星光大道」的一段觀景長廊。13 位香港電影工作者由主辦單位邀請參與，包括曾為「多啦 A 夢」及不少電影角色配音的已故資深配音員林保全、資深女演員羅蘭、電影公司創辦人兼殿堂級電影導演和監製杜琪峯、現屆香港電影工作者總會會長兼電影公司創辦人及及演員古天樂、演員及唱作人周杰倫、國際影星陳法拉、國際影星及製作人吳彥祖、男演員及歌手鄭伊健、男演員及歌手林峯、資深男演員林雪、女演員周秀娜、新生代演員劉俊謙及袁澧林，將會以漫畫化的禮服造型亮相，陪伴這 13 位漫畫人物共同踏上長約 100 米、以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。 開放日期：2024年7月13日至8月11日

100％電子印章＋紀念品 由即日起，可於官方網站 建立 DORAEMON ID 數碼虛擬身分，設計你的個人化專屬漫畫形象，挑選身型、臉型、膚色、髮型、服飾等，化身多啦 A 夢的好友。持票觀眾更可憑 DORAEMON ID 解鎖「100％電子印章」互動體驗，紀錄與多啦 A 夢的每一個時刻。觀眾可利用場內提供的電子蓋章，於手機上 DORAEMON ID 頁面掃描，即可集齊 6 個「100％電子印章」。 開放日期：2024年7月13日至8月11日 >>>>立即建立個人化 DORAEMON ID<<<<

收費展區｜《100%多啦A夢&FRIENDS》動漫藝術展覽廳＋100%多啦A夢空中樂園 共逾萬尺的收費展區，位於Victoria Dockside，K11文化藝術區K11 MUSEA 6樓，帶忠實粉絲走入百分百多啦A夢世界，其中室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，將獨家放映ARR斥資的原創短篇動畫——日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造原創動畫。展館另特設沉浸式體驗空間及漫畫裝置，同時展出多幅官方授權原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景，及17組首次展示的雕塑。 「100%多啦A夢空中樂園」則展示36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，包括蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。展覽收費區門票已全部售罄。部份展廳不可拍攝或錄影。由於反應熱烈，收費展區門票公開發售後旋即售罄，現場不設門票發售。 地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓605