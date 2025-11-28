大埔宏福苑五級火｜麥當勞/譚仔三哥/Jollibee 提供免費食物及飲品 附地址及營業時間 (持續更新)

熱門搜尋:
生活
2025-11-28 13:00:00

大埔宏福苑五級火｜麥當勞/譚仔三哥/大家樂/Jollibee 提供免費食物及飲品 附地址及營業時間 (持續更新)

大埔宏福苑五級火傷亡慘重，社會各方即時提供協助，各大餐廳陸續宣布，向受影響的災民及救援工作人員，提供免費食物及飲品，並向災民提供暫時落腳地休息。

宏福苑五級火 免費食物餐廳｜麥當勞

麥當勞於大火當晚，即時宣布會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並於翌日到庇護中心送上1,000份早餐。麥當勞今日宣布，由今日起至周六(1127日至29)324小時營業大埔區麥當勞(大埔墟、太和及昌運)，會繼續為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並會在未來幾天繼續為各中心送上早餐，詳情將不時更新，敬請留意。

大埔墟分店：大埔墟廣福道70號寶康大廈地庫

太和廣場分店：大埔太和廣場西翼地下102號舖

昌運分店：太和安慈路 4 號昌運中心地下 G 57-66

宏福苑五級火 免費食物餐廳｜譚仔三哥米線

譚仔三哥米線於社交平台宣布，位於大埔4間分店，即於今明兩天 (1127日及28) 即時為有需要的居民及救援工作人員，送上免費堂食及外賣食物及飲品，衷心向受影響居民致以慰問，並向所有救援人員致以敬意。唯免費外賣食物及飲品暫未支援手機點餐，如有需要請到以下分店。譚仔三哥同時表示，如有受影響人士 / 機構需要支援外賣食物，亦可聯絡店方。

．大埔大明里18-20號地下B (🕗11:00 00:00)

．大埔曉運路10號運頭塘邨運頭塘新城地下3&4號舖 (🕗10:30 – 22:00)

．大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖 (🕗10:30 22:00)

．大埔安埔路12號富善邨富善商場2S203號舖 (🕗10:30 – 22:00)

宏福苑五級火 免費食物餐廳｜大家樂集團聯鄰舍輔導會 啟動「大家開飯」計劃

大家樂集團宣布今日即時啟動旗下社區關愛項目「大家開飯」，提供總值200萬港元的食物援助，受助居民可於兩個月內到大家樂快餐分店兌換免費餐膳，詳情如下：

受助對象：大埔宏福苑五級大火受影響居民

名額：2,000

機制：

．每人獲發一張面值1,000港元的「開飯咭」，有效期兩個月

．於有效期內，憑咭到大家樂快餐分店，每次可獲相等於50港元的消費額，免費兌換餐膳

．每天最多可以兌換兩次

集團表示，將會與鄰舍輔導會合作，透過其服務網絡、並經由社會福利署大埔及北區福利辦事處派發予有需要居民。

宏福苑五級火 免費食物餐廳｜Jollibee

Jollibee 快樂蜂大埔分店亦宣布，將作出特別安排，大埔分店由今天起每日提供約200份意粉及飲品，有需要的市民可免費索取。此外，歡迎街坊於分店營業時間內隨時來店休息。

分店地址：大埔安慈路1號海寶花園地下10號舖 

營業時間：早上7:30 - 晚上10:00

宏福苑五級火 免費食物餐廳｜牛陣 Gyujin

牛陣 Gyujin宣布由即日起，為大埔宏福苑大火中受影響人士提供餐飲支援。由即日起連續3(1127日至29)，牛陣(大埔超級城分店)將全日免費提供嚴選牛肉定量套餐予受事件影響的人士；如有忌口，餐廳亦可提供豚肉套餐，以配合不同需要。另外，店外座位區將同時開放予有需要的人士稍作休息。如有需要，請放心向店員索取茶水或飲品，牛陣將免費供應。

牛陣大埔超級城分店地址：大埔超級城B2217號舖

追蹤am730 Google News

 
 