大學生Gap Year好處多 休學看世界充實自己 不是逃避工作

大學生Gap Year不是空白期？ 休學做背包客看世界 苦中覺樂

Gap year （空檔年）文化源自外國，意即青少年在高中畢業後或大學期間休學一段時間，進行遊學或旅遊等體驗，藉此擴闊眼界，沉澱心情，認清未來的目標及規劃未來。連前美國總統奧巴馬的長女Malia，在升讀著名學府哈佛大學前亦休學一年。不少美國大學認為gap year好處多，更推出資助鼓勵學生借休學尋找自我。而香港亦愈來愈多的大學生都選擇gap year，短暫告別校園生活的他們，到底有何計劃？ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

Gap year愈漸普及 逃避工作還是充實自己？ 休息，是為了走更長的路。Gap year在大學愈漸流行，它本來是一件很美好的事，讓大家在人生長途中暫緩去思考未來，窺探自我。然而當gap year遇上香港社會，便會成為「廢青」逃避現實，延遲畢業，不想工作的藉口。一年時間，可以飛快流走，亦可以得到很多，視乎你怎樣規劃安排，充實的一年將令你畢生受用，用一年時間改變一生，何樂不為？以下是大學生們gap year的計劃，絕對充實！

1. 實習 不少同學想「省靚份cv」或是多累積工作經驗，都會傾向花較多時間去實習，奧巴馬的長女Malia就是於休學年到電視台實習。大學生寧願延遲畢業，畢竟除了「紙上談兵」，實戰經驗更為重要，有過大公司的實習經驗通常較有優勢，可為將來就業鋪路，如媒體、出版等的工作，熟習工作的具體運作可更勝人一籌。而且MT之路難關重重，實習可以令你成為fast track員工，日後獲公司聘用的機會亦較大。 2. 學習語言/技能 一些對語言有濃厚興趣、語文或外語專業的同學，又或是打算將來於語言範疇發展事業的同學，會選擇休學深造語言。小編就有朋友於大學修讀法文，然後year 2時選擇了休學一年到法國留學學習法文。另外，英文是世界語言，不少人都想學好以提升競爭力，他們會報讀一些英文留學課程，浸淫於英語環境，讓學習事半功倍。將外語成為個人技能，豐富個人學識，將來於職場上也有更大的發展空間，同時讓你更能與當地人交流，了解當地文化。

3. 義工工作 一些有志於social work的同學，平日已熱心於義工活動，有的更會選擇到外國做義工工作。亦有學生組織安排一些海外義工計劃，例如是到第三世界國家教書，照顧兒童等等。同學於幫助別人同時，亦為自己帶來得著及啟發，增加個人閱歷，累積相關經驗。亦充當了一個良好的世界公民，盡顯關心世界、社會的一面。 4. 工作假期 Working Holiday是「青春熱血」的事，因為過了30歲便不能申請簽證，所以不少學生想趁年輕闖蕩一下。雖說working hoikiday是做厭惡性的工作，但不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？它更多的是一個體驗、嘗試，不少人往往在過程中更了解自己，找到方向和目標。對於涉世未深的大學生，在異地Working holiday打拼是一種磨練，努力賺錢後探索異地，同時可增強外語溝通能力。中大year4畢業後到澳洲working holiday的Ceci（化名）指：「我喺果邊做過農場，褓姆，有時係辛苦，覺得孤獨，但體驗咗好多，覺得自己成長咗⋯⋯最記得人生第一次sky diving，有啲野依家唔做驚遲啲無勇氣做，有啲經歷係一世嘅。」

