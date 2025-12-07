大家樂冬至足料盆菜登場 會員專享低至76折優惠 買滿$800即送甜品

正所謂「冬大過年」，冬至當然要一家團聚享用象徵團圓的盆菜。大家樂即日起推出3款盆菜，分別是「鮑魚花膠海參福袋盆菜」、「鮑魚福袋燒味大盆菜」及「福袋燒味盆菜」。每款嚴選原隻極品蠔皇鮑魚、花膠、海參等海味，十分奢華。 Club 100會員專享低至76折優惠，指定日子前滿額更送$120現金券及甜品！

本地製造 以頂級食材打造 3款大家樂盆菜均由香港本地製作，絕對適合港人口味。「鮑魚花膠海參福袋盆菜」選用多款頂級食材打造，包括中美洲洪都拉斯原條海參、挪威乾花膠、鮮味濃郁的韓國大蠔豉及中國湖北大花菇；「鮑魚福袋燒味大盆菜」同樣加入李錦記原隻極品蠔皇鮑魚，並配以大家樂招牌燒味及南乳炆腩仔和黃金福袋等。「福袋燒味盆菜」屬經濟之選，份量特別適合小家庭。

設盆菜宴套餐 品嘗多款美食 大家樂同步推出盆菜宴套餐，除了品嚐豐盛盆菜外，更可同時嘆盡各款美食。無論入手盆菜或盆菜宴套餐，亦可以超抵價加購多款美食。

會員專享優惠價 滿額即送 現金券/葡撻 即日起至12月15日，Club 100會員訂購冬至盆菜，即享低至76折優惠。活動期間，顧客買滿$600或以上，即送$120大家樂現金券，滿$800或以上，更送一哥QQ葡撻(6件禮盒裝)。 大家樂再推盆菜盆回收行動 顧客可於12月27日至2026年1月7日期間，出示訂購大家樂冬至盆菜的收據，並將已清潔的盆菜盆連同底格交回指定分店，大家樂將會進行消毒並循環再用。完成回收即可獲得2張$10現金券(惠顧滿$20，即可作$10使用)。 指定回收分店：小西灣廣場、鰂魚涌英皇道、油塘油麗商場、元州商場、秀茂坪商場、紅磡煥然懿居、粉嶺逸峰廣場、天水圍 T Town、屯門安定邨及太和廣場之大家樂分店。