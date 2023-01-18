大掃除｜網紅實測洗面乳刷爐頭有得諗-陳年麥芽糖油漬輕鬆KO

農曆春節即將到來，家家戶戶都在進行大掃除，不過廚房的油污一直是令人頭痛的地方。時常在Facebook毒舌評論美妝品的「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」近日就拿標榜洗完零油光的「洗面乳」刷瓦斯爐（煮食爐），洗完的結果讓網友直呼不可思議。文：《網路溫度計》
拿洗面乳刷瓦斯爐 效果太驚人
「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」在臉書分享拿洗面乳刷瓦斯爐的成果，「我是台灣第一個拿XX（洗面乳品牌）洗浴廁跟廚房的！我就說XX洗浴室、刷廚房真的很好用啊，洗完香香的，沒有廚房清潔劑的化學臭味，又有他的清潔力！而且操作上不用等待時間，條狀也不像噴的容易吸進去肺裡」，只見原本卡著油垢、泛黃的瓦斯爐，被他清潔過後，恢復原本乾淨的樣子。
他更毒舌評論該條洗面乳：「幹嘛要一直堅持當洗面乳賣，一堆人爛臉，當清潔劑賣更多，這樣不好嗎？販售給人當洗面乳用應該要加警語吧！」拿家裏的煮食爐嘗試後，輕鬆洗刷油垢，他說，「就連抽油煙機的N年『麥芽糖油垢』也還有救，奶奶回家後看到廚房整個下巴都掉了下來，立馬掏錢讓我再買個十條八條回來跟街坊鄰居分享。」他還分享，清潔煮食爐只需耗費1條，刷2至3次就能讓牆壁磁磚都發亮，根本是「年末大掃除婆媽主夫婦必備良品」。
網友實際測試 狂讚效果
文章曝光後，許多網友紛紛留言，
「被洗面乳耽誤的居家清潔劑，不知道會不會出家庭大容量包裝」
「我今天試用過了，真的很強，重油污可以去除，比其他清潔劑好用啊」
「我有拿來洗過沾到經血洗不起來的內褲⋯很乾淨」
「我今天就是拿這個來洗大同電鍋跟鍋蓋，超乾淨的」
「我都拿來洗浴室，超好用」
「不誇張！我特地買來刷3年前被小孩穿髒洗不乾淨的羽絨衣，塗上去我只有輕輕刷，果然變超乾淨的」
但也有網友說，
「為何要花比較多的錢買一個東西來用在原本不是他的用途上，清潔廚房和衛浴就買過碳酸鈉，便宜又好用，可以清潔環境，清潔衣服和餐具，幹嘛買貴鬆鬆的假產品當實驗品」
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