大掃除｜網紅實測洗面乳刷爐頭有得諗-陳年麥芽糖油漬輕鬆KO

文章曝光後，許多網友紛紛留言，

「被洗面乳耽誤的居家清潔劑，不知道會不會出家庭大容量包裝」

「我今天試用過了，真的很強，重油污可以去除，比其他清潔劑好用啊」

「我有拿來洗過沾到經血洗不起來的內褲⋯很乾淨」

「我今天就是拿這個來洗大同電鍋跟鍋蓋，超乾淨的」

「我都拿來洗浴室，超好用」

「不誇張！我特地買來刷3年前被小孩穿髒洗不乾淨的羽絨衣，塗上去我只有輕輕刷，果然變超乾淨的」