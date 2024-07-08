大暑｜日本室內降溫實驗 有這兩樣 半小時降4°C

2023年大暑日期是在7月23日，香港夏天酷熱，面對熾熱的天氣，嘆冷氣確實透心涼，但也不能24小時全天候開著。日本健康網站「Hint-Pot」日前做了一項降溫實驗。工作人員在一間沒開窗及冷氣、只得一台電風扇的小房間裡，放置兩個結冰水膠樽，以膠盆及毛巾盛載著，並記錄5小時內的溫氣與濕度變化。 ▼按圖輯了解 日本降溫實驗未開冷氣降4°C ▼

實驗開始時：房間溫度28.4°C，濕度61%。 十分鐘後：溫度下降至27.6°C，濕度57%，體感涼爽。 三十分鐘後：溫度再降至24.8°C，濕度則升高至64%，體感仍然涼爽。

一小時後：由於溫度與濕度均無變化，工作人員開始用電風扇對著膠樽吹，其後氣溫稍降至24.2°C，濕度升至66%。 三小時後：濕度無變化，但溫度回升了26.2°C，水樽表面積滿水珠，其中一樽的冰塊完全融化。 五小時後：兩個水樽的冰塊都融化，室內溫度回升至27.5°C，濕度亦因冰塊完全融化、空氣不再冷卻而升至72%。

結果顯示，在適當條件下，能在30分鐘內讓室溫降低4°C，達到室內不開冷氣也能快速降溫除濕的效果。儘管室內溫度與空間大小，效果會有所不同，不過想快速降溫除濕人士不妨一試。 ▼按圖輯放大夏天消暑3式▼