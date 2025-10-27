大閘蟹教主KKday快閃優惠　限量搶購1隻$11蟹公/3隻$99

秋風起，正是吃蟹的好時節！本地大閘蟹品牌 「大閘蟹教主 Mr. Crab」聯同KKday推出秋季限定快閃優惠，由即日起晚上6時起至11月2日，推出 「$11三兩蟹公」及 「$99三隻大閘蟹」超值組合，讓蟹迷以親民價享受濃膏爆滿的正宗江蘇陽澄湖大閘蟹。優惠期間數量有限，售完即止。 即睇以下詳情。