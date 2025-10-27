大閘蟹教主KKday快閃優惠　限量搶購1隻$11蟹公/3隻$99

秋風起，正是吃蟹的好時節！本地大閘蟹品牌 「大閘蟹教主 Mr. Crab」聯同KKday推出秋季限定快閃優惠，由即日起晚上6時起至11月2日，推出 「$11三兩蟹公」及 「$99三隻大閘蟹」超值組合，讓蟹迷以親民價享受濃膏爆滿的正宗江蘇陽澄湖大閘蟹。優惠期間數量有限，售完即止。 即睇以下詳情。
「大閘蟹教主」由食神梁文韜全力推介，以選用正宗江蘇陽澄湖頂級大閘蟹著稱。蟹公白膏香滑、蟹乸蟹黃飽滿香濃，每一隻均通過香港食安中心檢測，保證品質與安全。顧客可選擇九龍城門市自取，或購滿$600享免費送貨服務，在家都能輕鬆享受當季鮮味。
$11一隻蟹公 $99三隻優惠詳情
（按此購買）
$11蟹公（約3兩／隻）
優惠價：$11／隻（原價$99）
每人限購2隻，先到先得
$99三隻限時優惠
可自由選擇組合：
約3兩蟹公三隻；或 5兩蟹公兩隻＋3兩蟹公一隻
優惠價：$99／三隻（平均每隻$27.5，原價$396／四隻）
加送紫蘇葉及蟹醋
額外加購：大閘蟹工具套裝（蟹剪、蟹醋、薑茶）只需$28
購買及使用資訊
開賣時間：10月27日18:00 至 11月2日23:59
使用期限：10月28日至12月5日
取貨方式：九龍城門市自取 ｜ 買滿$600送貨上門