生活
2025-10-27 17:00:00

大閘蟹教主KKday快閃優惠　限量搶購1隻$11蟹公/3隻$99

秋風起，正是吃蟹的好時節！本地大閘蟹品牌 「大閘蟹教主 Mr. Crab」聯同KKday推出秋季限定快閃優惠，由即日起晚上6時起至112日，推出 $11三兩蟹公」及 $99三隻大閘蟹」超值組合，讓蟹迷以親民價享受濃膏爆滿的正宗江蘇陽澄湖大閘蟹。優惠期間數量有限，售完即止。 即睇以下詳情。

「大閘蟹教主」由食神梁文韜全力推介，以選用正宗江蘇陽澄湖頂級大閘蟹著稱。蟹公白膏香滑、蟹乸蟹黃飽滿香濃，每一隻均通過香港食安中心檢測，保證品質與安全。顧客可選擇九龍城門市自取，或購滿$600享免費送貨服務，在家都能輕鬆享受當季鮮味。 

 

$11隻蟹公 $99三隻優惠詳情

按此購買

$11蟹公（約3兩／隻）

優惠價：$11／隻（原價$99 

每人限購2隻，先到先得 

 

$99三隻限時優惠

可自由選擇組合： 

3兩蟹公三隻；或 5兩蟹公兩隻＋3兩蟹公一隻 

優惠價：$99／三隻（平均每隻$27.5，原價$396／四隻） 

加送紫蘇葉及蟹醋 

額外加購：大閘蟹工具套裝（蟹剪、蟹醋、薑茶）只需$28 

購買使用資訊 

開賣時間：102718:00 11223:59 

使用期限：1028日至125 

取貨方式：九龍城門市自取買滿$600送貨上門

