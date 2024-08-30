大閘蟹煮法｜清蒸簡易煮法＋拆蟹肉方法 紫蘇葉寒涼嗎？

又到一年一度的大閘蟹季，大閘蟹肥美多膏，不少人都食過翻尋味！如果想在家裡舒適享用大閘蟹，今次就和大家分享超簡易蒸大閘蟹食譜，只需三個步驟就可以在家裡煮出滑嫩爆膏大閘蟹！另外拆蟹亦有秘訣，即睇下文學食蟹技巧啦！
大閘蟹點揀3大重點 酒樓總廚教最緊要睇隻眼(有片)
必學！超簡易蒸大閘蟹食譜
1.用清水洗蟹。大閘蟹（大閘蟹英文︰Hairy Crab/Chinese Mitten Crab）生長時外殼不免會積藏著細菌和泥沙，大家在外買了大閘蟹回家後，先要用毛刷或牙刷洗蟹，尤其是蟹爪 、蟹鉗和蟹嘴等位置要特別清洗乾淨。
2.不少大閘蟹專門店買蟹時都會附上紫蘇葉，紫蘇葉有紓緩畏寒作用，亦能去腥，所以清蒸大閘蟹時必備紫蘇葉。蒸蟹前可將紫蘇葉放入水中，再開火滾水備用。
3.水滾後將大閘蟹放入蒸鍋，大閘蟹肚向上，避免蒸蟹時蟹黃流失，再鋪上4片紫蘇葉，蒸13－15分鐘即成！
大閘蟹｜大閘蟹點煮點拆唔浪費？行政總廚教你正確拆蟹5步驟！
大閘蟹拆蟹方法5步驟
不少人誤解吃大閘蟹只吃蟹膏，白白浪費整隻大閘蟹。而其實大閘蟹拆蟹方法好算單，先開蓋，將蟹身一分為二；除去腮部；拆出蟹腳；用蟹剪沿着關節位剪開；用工具挑出蟹黃和蟹腳肉食用。另外雖然蟹黃甘香，吃得滋味，但同時都需要留意腮位和蟹心寒涼，不建議食用。