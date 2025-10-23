大閘蟹2025│米芝蓮星級食府「夏宮」 時令蟹粉菜單/新增食客即場揀蟹服務

港島香格里拉酒店米芝蓮星級食府「夏宮」，今秋推出全新時令大閘蟹餐單，由行政總廚梁汝景中菜師傅精心設計，特別挑選來自江蘇的新鮮大閘蟹，確保每道菜式都呈現大閘蟹最佳風味。今年「夏宮」更新增即場挑選大閘蟹的服務，專人協助食客們挑選約七両重的大閘蟹，並以傳統花雕紫蘇葉蒸煮，既保留了蟹的鮮甜，又增添層次感。此外，梁師傅以創意手法將大閘蟹融入多款菜式中，帶來耳目一新的蟹粉菜單。

夏宮時令蟹粉菜單

餐單中包括十款以蟹粉為主題的精緻料理，如蟹粉毛蟹腳粉絲煲，以新鮮毛蟹腳和生拆蟹粉搭配，口感清爽鮮美；而「蟹粉乳酪蒸波士頓龍蝦」則結合高湯、鮮奶與蛋白，蒸製出輕盈細膩的風味，再搭配蟹粉點綴，令人回味無窮。若追求奢華，「蟹粉琵琶燕」是不容錯過的選擇。這道傳統粵菜以頂級官燕搭配大閘蟹肉與蛋白製成，入口柔滑細膩，層次豐富。此外，「蟹粉焗北海道帶子」將整隻北海道大帶子放入蟹殼中，加入蟹粉焗烤，香氣四溢；而「蟹粉鮮蝦雲吞撈竹昇麵」則致力於保存香港傳統飲食文化，使用本地唯一手工製作的竹昇麵，體現對本地美食傳承的重視。「夏宮」亦推出八道菜的蟹粉套餐($980)，包括經典如蟹粉小籠包、脆炸蟹粉春卷、蟹粉乳酪燴燕窩及芥蘭度油泡毛蟹腳等。最後以桂花薑糖湯丸及宮廷普洱茶作結。