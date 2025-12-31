大阪過江龍花丸軒第二店進駐屯門 中環店同步88折優惠 新年必食開運紫菜拉麵

來自日本大阪難波的著名拉麵店花丸軒（Hanamaruken），登陸香港首間中環店開業接近一年，2026年迎來第二間分店進駐屯門。新店空間更寬敞，並會推出多款屯門店限定供應的菜單，由12月31日至2026年1月31日期間，中環店及屯門店全線88折及免加一。

湯底慢火熬8-12小時 大阪總店至今有40多年歷史，堅持每日新鮮熬煮濃郁湯底，不使用中央湯包。湯頭以豬脊骨、豬筒骨、全雞和雞腳慢火熬煮八至十二小時，令骨髓油香與天然膠質完全融入湯中，濃湯口感豐厚。招牌原條豬軟骨，以高壓技術長時間慢煮，入口即化，仍不失輕微彈性。上桌前噴上由大阪直送的秘製醬油，再火炙提升肉香。色澤呈粉紅的叉燒以高壓鍋烹煮四小時，再浸泡於特製醬汁內自然冷卻，鎖住肉汁保持柔軟濕潤。



幸運占卜紫菜 香港花丸軒由本地工場按照日本總店提供的獨家配方，採用100%日本麵粉製作麵條，保持煙韌，易掛湯。而屯門店將於2026年1月下旬引入製麵機製作麵條。配料如菠菜、筍和大蔥均從日本採購。貫徹大阪總店的傳統，拉麵配上幸運占卜紫菜，分別有「大吉」、「緣結」、「幸之來訪」與「開運」四款字樣，隨機附上，紫菜以專用保溫箱保持乾爽脆度，成為花丸軒的特色。



新品豚骨醬油櫻花蝦湯拉麵 屯門店推出多款新店限定料理，如豚骨醬油櫻花蝦湯拉麵，湯底結合炒香的櫻花蝦、蝦頭、蝦膏、蝦殼、蝦味噌熬煮而成，拉麵再配上香脆的炸櫻花蝦乾及「車海老」天婦羅，為整碗拉麵增添豐富香口層次感。天婦羅野菜鰻魚做法講究，鰻魚經三次反覆蒲燒令汁醬入味，冷卻鎖汁後再裹上特製脆漿油炸，外酥內嫩。炸漿混合兩種不同功能的麵粉調配，取其酥脆及黏感，炸後金黃，輕盈鬆化。

電解水還原日本軟水效果 另一道花丸軒秘製招牌炒飯，選用口感煙韌的日本七星米，為了還原日本軟水煮飯的效果，店方以pH3.5高滲透電解水洗米，使米心水分快速進入米心並鎖緊，再以接近日本軟水狀態的pH 9.5電解水煮飯，令米粒外彈內糯，口感細膩。最後加入甜度醇厚的赤醋，帶出米香。此炒飯加入叉燒蓉及大量切粒的爽脆野菜，以猛火快炒，鎖著鑊氣。加入以生蒜調味的特製叉燒汁一同炒飯，令飯粒吸收蒜香與肉汁。



花丸軒 電話：5743 6331

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2319號舖

地址：中環荷李活道39-43號地舖

營業時間：12nn-10pm

