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2022-05-30 20:50:52

太心急變靚隨時得不償失？要避免一起使用的4個護膚成分組合

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太心急變靚隨時得不償失？要避免一起使用的4個護膚成分組合

太心急變靚隨時得不償失？要避免一起使用的4個護膚成分組合

「牛奶不能和檸檬一起吃」，相信大家都聽過這樣的健康小常識，在美容產品中也有這樣會「相剋」的成分，以為塗得多效果就會更好？花錢買下好產品，但亂用的結果可能比不好更差，最後導致得不償失，這次我們就分享要避免一起使用的4個護膚成分組合。

酸類和酸類

酸類有煥膚作用，常見的種類有果酸、傳明酸、杏仁酸等，一般用於促進角質代謝和預防痘痘。敏感肌膚的朋友要小心，而且不能頻繁使用。但心急地把兩種或以上的酸類混搭著塗上臉，就更加危險，有可能會造成皮膚表層損害的問題。酸類加上酸類不單會讓皮膚變得脆弱，更會造成乾燥、過敏、紅腫和脫皮。

菸鹼醯胺和酸類

菸鹼醯胺這個名字很陌生？其實它是大家熟悉的維他命B3的衍生物，具有強化肌膚屏障、美白、抗老、控油、毛孔等非常吸引的作用，是近年非常熱門的產品成分。菸鹼醯胺接觸到較高強度的酸性產品（在一定條件下）有可能會轉化成高刺激性的菸酸，但這樣的機會並不高。但對皮膚較敏感的朋友來說，菸鹼醯胺本身已經比較剌激，所以同時使用酸類的確有機會導致敏感。

不少文章也指出菸鹼醯胺和維他命C也是「相剋」成份，但其實配方溫和的維他命C也可以一同使用，但過於剌激的產品，還是可免則免。

A醇和酸類

A醇可是很多輕熟女的最愛成分，因為其功效包括促進生成膠原蛋白，也即是大家最關注的「抗老化」。由於A醇本身有一定的剌激性，所以要避免同時使用其他酸類成分使用，避免重覆刺激皮膚。另外，A醇本身並不具光敏性，所以有白天也可以使用，但務必做好防曬，因為在使用A醇後皮膚比較脆弱，較易受到紫外線的傷害。

(Shiny Diamond from pexels)

(Shiny Diamond from pexels)

酒精和蛋白質

蛋白質是皮膚組成的重要成分，用於外塗的成份包括針對肌膚彈性的六胜肽和寡肽等，而它們的「敵人」就是濃度精。酒精的作用包括讓爽膚水之類的產品快點蒸發，高濃度的酒精也常用於消毒用品之中，但酒精原來會分解掉蛋白質裡面的營養成分，導致蛋白質的功效及活性都失去，讓產品的功效流失。

除了以上4個不能一起使用的護膚成份組合之外，過度使用同一種產品也有可能導致反效果，所以即使想變美也不要太心急，讓努力付諸流水。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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