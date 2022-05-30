太心急變靚隨時得不償失？要避免一起使用的4個護膚成分組合

「牛奶不能和檸檬一起吃」，相信大家都聽過這樣的健康小常識，在美容產品中也有這樣會「相剋」的成分，以為塗得多效果就會更好？花錢買下好產品，但亂用的結果可能比不好更差，最後導致得不償失，這次我們就分享要避免一起使用的4個護膚成分組合。 酸類和酸類 酸類有煥膚作用，常見的種類有果酸、傳明酸、杏仁酸等，一般用於促進角質代謝和預防痘痘。敏感肌膚的朋友要小心，而且不能頻繁使用。但心急地把兩種或以上的酸類混搭著塗上臉，就更加危險，有可能會造成皮膚表層損害的問題。酸類加上酸類不單會讓皮膚變得脆弱，更會造成乾燥、過敏、紅腫和脫皮。

菸鹼醯胺和酸類 菸鹼醯胺這個名字很陌生？其實它是大家熟悉的維他命B3的衍生物，具有強化肌膚屏障、美白、抗老、控油、毛孔等非常吸引的作用，是近年非常熱門的產品成分。菸鹼醯胺接觸到較高強度的酸性產品（在一定條件下）有可能會轉化成高刺激性的菸酸，但這樣的機會並不高。但對皮膚較敏感的朋友來說，菸鹼醯胺本身已經比較剌激，所以同時使用酸類的確有機會導致敏感。 不少文章也指出菸鹼醯胺和維他命C也是「相剋」成份，但其實配方溫和的維他命C也可以一同使用，但過於剌激的產品，還是可免則免。

A 醇和酸類 A醇可是很多輕熟女的最愛成分，因為其功效包括促進生成膠原蛋白，也即是大家最關注的「抗老化」。由於A醇本身有一定的剌激性，所以要避免同時使用其他酸類成分使用，避免重覆刺激皮膚。另外，A醇本身並不具光敏性，所以有白天也可以使用，但務必做好防曬，因為在使用A醇後皮膚比較脆弱，較易受到紫外線的傷害。

(Shiny Diamond from pexels)