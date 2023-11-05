舊啟德遊樂場引入香港首部過山車　梅艷芳徐小鳳都曾在此獻唱

你知道上圖的主題公園是甚麼地方嗎？它比海洋公園早落成、比荔園遲完工，樂園周邊工廈林立，曾經引入全港第一部過山車......

它就是曾經出現在新蒲崗的啟德遊樂場了。

啟德遊樂場由新界鄉紳牽頭興建 1965年開幕

啟德遊樂場，60年代由新界鄉紳何傳耀等人組成財團，斥資800萬元興建，1965年1月31日正式開幕。當時成人票價收費7毫，小童半價。

啟德遊樂場擁香港首部過山車 最大摩天輪

相對現今的主題樂園，啟德遊樂場的面積不算大，只有30萬平方呎，相當於約4個標準足球場，園內設有約40種遊戲設備，包括當時全港最大摩天輪、圍繞樂園而建的高架單軌列車、號稱香港第一部過山車，以及碰碰車、咖啡杯、旋轉木馬、飛行椅、小汽船和鬼屋等機動遊戲，是不少情侶及一家大細消遣的好去處。