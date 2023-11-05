舊啟德遊樂場引入香港首部過山車　梅艷芳徐小鳳都曾在此獻唱

你知道上圖的主題公園是甚麼地方嗎？它比海洋公園早落成、比荔園遲完工，樂園周邊工廈林立，曾經引入全港第一部過山車......
它就是曾經出現在新蒲崗的啟德遊樂場了。
啟德遊樂場由新界鄉紳牽頭興建 1965年開幕
啟德遊樂場，60年代由新界鄉紳何傳耀等人組成財團，斥資800萬元興建，1965年1月31日正式開幕。當時成人票價收費7毫，小童半價。
啟德遊樂場擁香港首部過山車 最大摩天輪
相對現今的主題樂園，啟德遊樂場的面積不算大，只有30萬平方呎，相當於約4個標準足球場，園內設有約40種遊戲設備，包括當時全港最大摩天輪、圍繞樂園而建的高架單軌列車、號稱香港第一部過山車，以及碰碰車、咖啡杯、旋轉木馬、飛行椅、小汽船和鬼屋等機動遊戲，是不少情侶及一家大細消遣的好去處。
60年代香港工業起飛，經濟上揚，新蒲崗作為本港其中一個主要工業區，人流如潮，食肆、攤販等經濟活動應運而生。工業化造就大眾娛樂興起，工人生活條件得到改善，公餘亦捨得消費，啟德遊樂場正是在這樣的時代背景下誕生。
歌星尹光及呂珊曾於啟德遊樂場賣唱
啟德遊樂場內不單有機動和攤位遊戲，更設有4間戲院，分別是珍寶戲院、啟德戲院、多寶戲院、鑽石戲院，間中會播放免費電影吸引人流；另設有兩個舞台，提供粵劇及歌唱表演，著名歌星梅艷芳、徐小鳳、尹光及呂珊等均曾在該處獻唱。
不過，啟德遊樂場始終面積小，設施比不上荔園，其二遊樂場位處工業區，遊客得一邊玩，一邊忍受工廠廢氣，自然影響生意，加上海洋公園在1977年開幕，搶去不少客源，另亦有指當時港英政府向啟德遊樂場索取過高地租，最終啟德遊樂場不敵競爭，於1982年4月結業。
啟德遊樂場現址將納「起動九龍東」計劃重建
其後港英政府在原址興建彩虹道遊樂場，如今市民仍可在公園內，藉啟德遊樂場遺留下來的麻石外牆，懷緬昔日的遊樂場風貌；然而隨着發展局今年初宣布，在東九龍新增及翻新逾17公頃休憩空間，以配合「起動九龍東」計劃，彩虹道遊樂場及毗鄰街市、體育館即將納入重建，啟德遊樂場的歷史痕迹或不復存在。