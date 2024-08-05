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2024-08-05 15:00:00

奢華美妝店SkinSmart回歸香港 帶來Olaplex、Natio等人氣品牌

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奢華美妝店SkinSmart回歸香港 帶來Olaplex、Natio等人氣品牌

奢華美妝店SkinSmart回歸香港 帶來Olaplex、Natio等人氣品牌

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愛美女生留意了，曾於2018年在香港設立專門店的SkinSmart，近日回歸K11人文購物藝術館，帶來OlaplexPeter Thomas RothElie Saab等多個品牌，涵蓋護膚彩妝、身體護髮及香氛，讓大家在專門店尋寶！

曾於2018年在香港設立專門店的SkinSmart，近日回歸K11人文購物藝術館

曾於2018年在香港設立專門店的SkinSmart，近日回歸K11人文購物藝術館

新店裝潢靈感來源自療癒的大自然，以木為主調。店內仔細劃分成不同區域，包括護膚、彩妝、護髮、身體護理及香氛。SkinSmart不單有國際級品牌，也有新興的美容產品，包括Elizabeth ArdenHuda BeautyOlaplexElie SaabPeter Thomas RothJohn VarvatosKAYALI等。

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新店裝潢靈感來源自療癒的大自然，以木為主調。

新店裝潢靈感來源自療癒的大自然，以木為主調。

其中特別推介在2014年才面世的OLAPLEX，品牌由物料及化學專家Dr. Eric PresslyDr. Craig Hawker研發，產品不含矽、硫酸鹽、鄰苯二甲酸鹽、乙醛等化學成分，有效重組漂染或電髮的斷裂髮絲，修復髮絲結構、強韌度及彈性，令頭髮回復強韌光澤，強大修復力在業界及髮型師間得到認證。

美髮品牌OLAPLEX在2014年才面世。

美髮品牌OLAPLEX在2014年才面世。

另一個推介是澳洲知名的美容品牌Natio，以其天然、無動物測試的護膚、彩妝和健康產品而聞名。超過90%產品都在澳洲製造，主打產品包括面膜、潔面乳、精華及身體磨砂膏等。

澳洲知名的美容品牌Natio

澳洲知名的美容品牌Natio

其他SkinSmart人氣品牌：

Elie Saab的香水如液態高定禮服。 Peter Thomas Roth研發能針對性改善任何肌膚問題的產品。 Elizabeth Arden的產品多元，包括分子釘膠囊護膚品、化妝品及香水。 Huda Beauty是近年受曯目的品牌