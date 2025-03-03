奧斯卡2025｜第97屆奧斯卡金像獎 97th Academy Awards各個獎項今日揭盅，除了得獎名單外，明星們的紅地毯造型也是每年令人期待的環節，今次為大家盤點多個奧斯卡紅地毯造型，包括首度現身的奧斯卡Lisa、Ariana Grande、狄美摩亞及Emma stone等。

奧斯卡紅地毯 2025 ｜ Lisa

Lisa 作為首位在奧斯卡頒獎禮表演的K-pop藝人，今次以MARKGONG西裝造型帥氣登場，整套西裝禮服更延伸成長裙，配襯bvlgari珠寶，帶來前衛帥氣氣息。