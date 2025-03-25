女人初老症狀｜不凍飲、不熬夜 6個習慣意味唔年輕！

對於女生來說，25歲這個數字可說是人生其中一個轉捩點。看似仍是年輕的年齡，卻是四捨五入已踏入「3字頭」的關口。以下不凍飲、不熬夜等幾個初老必有的症狀，你又中了多少個？ 1. 不能熬夜 想當年還是學生的時候，通宵熬夜煲劇、趕project可說是家常便飯；與朋友一起唱通宵K更加是週末必做活動之一。即使只是睡了數小時，第二天仍然可以精力充沛。不過年紀大了，少睡一點就會長期處於「低電量模式」，通宵更加要休息整整一個星期才能「回血」。

2. 只喝走糖熱飲 夏天喝冰涼的凍飲絕對是基本動作，但對於初老女生來說，她們可以列出一堆凍飲對身體的壞處。儘管是嚴嚴夏日，她們都能堅持不喝凍飲。即使是平日最愛的珍珠奶茶，都要註明「無糖去冰」，才能喝得放心。 3. 養生界expert 當你還是青春少艾的時候，想必一定會對「養生」這個詞語嗤之以鼻。但隨著年齡的增長，再加上身體開始出現各位各樣的小毛病，你就會開始研究各種養生秘笈。在辦公室及家中的抽屜裡，總是會藏著各種養生茶包、維他命、營養品，還會跟同事互相提點：「夠鐘食藥啦！」

4.長期自備外套 「怕冷」是其中一個非常明顯的初老症狀，在公司一定要有毛毯或外套才會安心。甚至連出街，袋裡都一定要長備薄外套，進入商場或上巴士的時候披一披，才不會被冷到。 5.護膚比化妝重要 除著年紀的增長，女生照鏡最怕看到的東西，由暗瘡變現細紋。比起化妝品，更多女生會選擇將金錢放在護膚品上，畢竟妝化得再漂亮也好，皮膚的底子才是最重要。