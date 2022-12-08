女士恩物 | 食多多膠原蛋白粉都無用？實測一個月膠原BB自生體質 (內文藏優惠)

自25歲起，女士每年至少流失1%膠原蛋白，數一數便知道，直至40歲可能已流失30%，導致皮膚下垂、出現皺紋等衰老問題！然而膠原蛋白補充產品充斥市場，到底服用膠原蛋白補充劑能否直達皮膚？一於問問營養師Arlene，解開這個世紀之迷！
人體可以自製膠原蛋白？服用膠原蛋白補充劑能否直達皮膚？
Arlene：首先先了解清楚何謂膠原蛋白，膠原蛋白為人體蛋白質之一，作用就好像支撐皮膚的鋼筋水泥，皮膚、關節、頭髮身體各處都需要。而身體無法直接吸收膠原蛋白，需透過進食高蛋白質的食物，及配合一些額外的協同營養素，稱為「輔助因子」， 才能轉化成支撐皮膚的螺旋型胺基酸，合成膠原蛋白，並保護膠原蛋白纖維。簡單來說，身體即好像一座工廠，有了原材料(蛋白質)，就需要工人協助製造製成品(轉化膠原蛋白)，而某些特定營養素就是工人。
補充高抗氧化 + 抗醣化 + 抗炎食物 養成膠原自生體質
大多數人都多肉少菜，很容易從雞蛋、奶、魚、肉、蟹蝦、豆腐等高蛋白質食物攝取足夠蛋白質。但大部份人都攝取不足夠葡萄莓類、堅果、深綠色葉菜等高抗氧化、抗醣化、抗炎食物，欠缺了合成及避免膠原蛋白分解這個重要的過程。如果我們能補充高抗氧化、抗醣化 、抗炎等食物，就能大大提高合成及避免膠原蛋白分解。
有哪些流失膠原蛋白的高危一族？不只皮鬆有紋 眼乾、掉髮也是高危一族！
除了營養攝取不均衡人士，經常進食加工食物、高醣化飲食，例如成日食高油炸、烤焗、零食、朱古力、高糖飲品如珍奶一族。或有脫髮問題、眼乾、壓力大；皮膚出現皺紋下垂、色斑、毛孔粗大；孕婦有妊娠紋、更年期內分泌問題；高運動量、素食者或者經常於戶外日曬等等，以上高危一族比一般人更需要補充多些膠原蛋白。
英國領先皮膚保健品 膠原回彈療程103秒內轉化 對抗85%下垂！
英國領先級的皮膚營養補充劑品牌Adavanced Nurtirtion Programme <激活膠原回彈療程 Skin Collagen Support>利用五大高抗氧化、抗醣化及抗炎成分，達至協同作用，有助於製造轉化同時保護現有膠原蛋白免受破壞，真正做到膠原蛋白自生。立即了解以下賣點：
- 極高抗氧化 + 抗醣化 + 抗炎 = 抗衰老
- 植物性膠囊內含有維他命 C、鋅、MSM、來自法國香檳地區的葡萄籽提取物及醫學界新發現 SOD抗氧化酵素，SOD能產生高達90%的細胞活性氧
- 超過150項研究表明其有效性 有助於構建和保護膠原蛋白
- 105秒極速轉化
- 3個月撃退85%下垂
品牌知多少
英國暢銷針對皮膚營養補充品品牌Advanced Nutrition Programme成立於 2006 年，由一眾英國皮膚科醫生及營養師成立，突破性研究證明口服營養素可以從內部提升皮膚質素。先進的皮膚研究中心位於倫敦，使用行業領先的皮膚分析設備和全面的臨床測試，針對一系列問題性皮膚，包括濕敏、暗瘡、衰老皮膚。產品天然無害成份，同時包裝堅持100% 環保。品牌已屢獲殊榮，在全球20多個國家/地區銷售。
<激活膠原回彈療程 Skin Collagen Support>
原價：HK$480/60粒
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