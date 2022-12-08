女士恩物 | 食多多膠原蛋白粉都無用？實測一個月膠原BB自生體質 (內文藏優惠)

自25歲起，女士每年至少流失1%膠原蛋白，數一數便知道，直至40歲可能已流失30%，導致皮膚下垂、出現皺紋等衰老問題！然而膠原蛋白補充產品充斥市場，到底服用膠原蛋白補充劑能否直達皮膚？一於問問營養師Arlene，解開這個世紀之迷！

Arlene：首先先了解清楚何謂膠原蛋白，膠原蛋白為人體蛋白質之一，作用就好像支撐皮膚的鋼筋水泥，皮膚、關節、頭髮身體各處都需要。而身體無法直接吸收膠原蛋白，需透過進食高蛋白質的食物，及配合一些額外的協同營養素，稱為「輔助因子」， 才能轉化成支撐皮膚的螺旋型胺基酸，合成膠原蛋白，並保護膠原蛋白纖維。簡單來說，身體即好像一座工廠，有了原材料(蛋白質)，就需要工人協助製造製成品(轉化膠原蛋白)，而某些特定營養素就是工人。

補充高抗氧化 + 抗醣化 + 抗炎食物 養成膠原自生體質

大多數人都多肉少菜，很容易從雞蛋、奶、魚、肉、蟹蝦、豆腐等高蛋白質食物攝取足夠蛋白質。但大部份人都攝取不足夠葡萄莓類、堅果、深綠色葉菜等高抗氧化、抗醣化、抗炎食物，欠缺了合成及避免膠原蛋白分解這個重要的過程。如果我們能補充高抗氧化、抗醣化 、抗炎等食物，就能大大提高合成及避免膠原蛋白分解。