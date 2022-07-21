女性排汗少 散熱慢 體溫升得快 研究：女性比男性更容易熱死

除了英國與歐洲氣溫飆升之外，本港近日亦天氣酷熱，連續多日氣溫高達35度，女生都以熱褲短裙示人，熱力無法擋。是女性特別怕熱嗎？其實外國有研究發現，在極高溫的情況下，女性比男性更容易熱死。

女性因高溫死亡率較男性高15%

在英國熱浪計劃(The Heatwave Plan for England)中寫道，在極高溫下，高風險族群包括小童、75歲以上長者、患嚴重身心疾病者及女性。該文件並沒有解釋為何上述人士屬高風險屬。然而，英國衛生安全局(UKHSA)引述荷蘭研究指，年長女性因熱浪高溫致死的風險比男性高。在2003年法國熱浪數據顯示，「在同齡男女中，女性的死亡率比男性高15%。」