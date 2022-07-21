女性排汗少 散熱慢 體溫升得快 研究：女性比男性更容易熱死

除了英國與歐洲氣溫飆升之外，本港近日亦天氣酷熱，連續多日氣溫高達35度，女生都以熱褲短裙示人，熱力無法擋。是女性特別怕熱嗎？其實外國有研究發現，在極高溫的情況下，女性比男性更容易熱死。
女性因高溫死亡率較男性高15%
在英國熱浪計劃(The Heatwave Plan for England)中寫道，在極高溫下，高風險族群包括小童、75歲以上長者、患嚴重身心疾病者及女性。該文件並沒有解釋為何上述人士屬高風險屬。然而，英國衛生安全局(UKHSA)引述荷蘭研究指，年長女性因熱浪高溫致死的風險比男性高。在2003年法國熱浪數據顯示，「在同齡男女中，女性的死亡率比男性高15%。」
80歲以上女性尤其危險
另外，德國與荷蘭的研究員在分折過去23年氣溫數據時同樣發現，女性較男性更容易死於高溫，尤其是80歲以上的女性。據荷蘭Vrije Universiteit Amsterdam教授Hein Daanen表示，「長者排汗量是年輕人的一半，而女性排汗量又是男性的一半」，換言之，年長女性散熱能力最低。他們又發現，在熱浪高溫下，女性體溫升得快、散熱慢、排汗量較男性慢且低，形成心血管負荷較大有關。
女性升溫更快
雪梨大學教授Ollie Jay早前亦察覺，在年輕健康族群中，女性最大出汗率也往往低於男性：「我們尚不清楚這是否熱浪中女性較男性易死的原因。」英國樸茨茅夫大學教授Mike Tipton則稱，女性排卵後核心體溫(core temperatures)更高，但她們體形較男性嬌小，形成更大的表面積與質量比，這令她們升溫更快：「這是多種因素結合而成的結果，還需做更多研究，看個究竟。」