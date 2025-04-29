女生減肥方法｜進度長期停滯？先解決睡眠不足/吃飯過快等9個原因

減肥被喻為女性的終身事業，但有時候明明用盡方法，體重卻不容所動，身型亦未見改變。如果有減肥長期停滯的困難，不妨先解決睡眠不足、吃飯過快等9個導致「難瘦」的原因，用正確的方法減肥吧！ 1. 不吃早餐 不少人為了減肥，認為「少吃一餐瘦一餐」，養成不吃早餐的習慣。但其實不吃早餐，不但會加重飢餓感，身體的胰島素亦會因血糖降低而快速分泌，加快身體對食物的吸收，因而發胖。正所謂「一日之計在於晨」，因此早餐應該吃得最豐富，而午餐和晚餐的份量則可逐步減少，不吃早餐只會令晚餐吃得過飽而肥胖。 2. 吃飯過快 現代人生活節奏急促，因此養成吃飯速度過快的壞習慣。然而有研究表明，吃飯過快的變胖機率為細嚼慢嚥者的四倍以上，如果想成功減肥，不妨慢慢細嚼，而非狼吞虎嚥吧！

3. 重口味飲食 為了方便，很多人都會選擇吃外賣或以各種調味料製作餐點。但其實它們都屬高鹽份飲食，加速胰島素分泌，除加快身體吸收外，亦會令身體誤以為糖份不足而儲備糖分。然而多餘的糖分會被身體轉化為脂肪儲存，令身體變胖，因此戒掉重口味的飲食習慣，嘗試少用調味料和少吃外賣吧！ 4. 不戒飲品 汽水、奶茶等飲品屬不少人的摯愛，特別在炎熱的夏天少不免利用飲品消暑。但其實大部份飲品都含有高糖份，而體內糖分含量過高就特別容易轉化成為脂肪，因此戒零食而不戒飲品也是難以變瘦。 5. 運動不足 許多人都不喜歡做運動，但其實光靠控制飲食而不做運動，減掉的大部分都是水分，亦較容易出現反彈，同時會導致身體代謝變慢，影響減肥的速度。而久坐不動更會令身體消耗能量變小，影響消化，甚至導致脂肪堆積於腹部。

6. 飲水不足 如果想成功減肥，每天需要喝至少2公升水，這是由於人體的水分消耗和脂肪儲存屬互逆的過程，喝水越少，胃液越多，便越需要更多食物來增加飽腹感，而脂肪缺水亦會無法進行代謝，令脂肪越積越多。 7. 吃過量健康食物 近年許多食品如堅果、牛油果等都被喻為「超級食品」，對身體好之外亦有助減肥。雖然它們的確是含豐富的營養，但其實同時含高脂肪和油脂等，食用過量會導致脂肪堆積，所以切記要進食適當的份量，以免弄巧成拙。