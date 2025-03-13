DSE 2025｜精神科醫生分享5大減壓方法 考生留意

精神科醫生作用如同情緒容器！聆聽患者內心接收其負能量 作為精神科醫生，我們其中一個重要的工作便是作為一個可靠的聆聽者。對於情緒病患者來說，能夠把壓抑的情感表達出來，對於治療是很重要的。所以我們需要與患者建立一個信任關係，讓他們可以在一個感覺安全的空間下說出內心的感受。某程度上，精神科醫生的工作便是作為一個情緒容器，負責接收患者的負能量，令他們的情緒可以平伏下來，患者便能夠慢慢的去整理自己的千絲萬緒。

醫生如何確保自身情緒不會否受患者影響？ 要接收患者的負面情緒，就要先確保我們的情緒足夠穏定，所以我們需要時刻留意自身的狀態。另外在我們專科的訓練過程中，我們亦被教導要跟患者的負面情緒「保持適當距離」，不可以太過投入，要懂得抽離，這樣才不會令自己太受影響。當然，當患者經過治療後情況有所好轉時，這些好消息對於醫生來其實都是滿滿的正能量，有助平衡我們的心情。

精神科醫生分享5大減壓方法 當然，就像其他人一樣，醫生都會面對生活不少的壓力，有時亦有不少突發事情要處理。所以適當的減壓方法是不可缺少的，以下為大家分享5個日常生活中減壓方法！大家不妨作參考。 1.種植盆栽 不少的醫學研究均證實，透過種植盆栽或參加園藝活動，都有助改善精神狀態。本人會推薦種植多肉植物，多肉植物較其它植物更易於打理，只要用上適當的泥土，把光照、水份控制好，即使一至兩個星期沒有打理亦不會枯萎，所以多肉植物亦有「懶人植物」的讚美。當見到它們生長理想時，再加上植物在不同季節會出現顏色轉變，會令人產生不少的滿足感。

2. 音樂 聽音樂亦是一大減壓方法。根據外國研究顯示，聽古典及輕音樂有助改善情緒及提升記憶力。在數碼化的現代，要接觸古典音樂或輕音樂亦是較容易的事情。至於流行曲方面，每個人的喜好都有所不同，有些人喜歡悲傷的時候聽傷感的音樂去得到共鳴，有些則喜歡些勵志的歌曲去鼓舞自己。筆者較傾向於後者，其中一張筆者比較喜歡的專輯便是陳奕迅的「H3M」。 3. 畫畫 除了聽音樂，大家亦可以選擇畫畫來減壓。筆者相對地沒有藝術天分，不過在機緣巧合下，筆者接觸了禪繞畫這種繪畫方法。只須一筆一筆的畫，便能夠創作出美麗的圖案。在我們專注地畫畫時，亦會令我們慢慢忘卻負面的思想，並放鬆心情，當完成畫作時亦會使人有滿足感及成就感。

4. 運動 運動是改善情緒的良方，通過做運動可以令我們大腦分泌安多酚、血清素及多巴胺等等的快樂物質，令人忘卻煩惱及驅散壓力。建議大家可以每日抽30分鐘時間做些帶氧運動，例如收工後提早一個站下車散步回家，便是一個簡單又有效的減壓運動。 5. 靜觀練習 最後一個減壓方法便是進行「靜觀呼吸練習」，可以慢慢穩定情緒及使我們放鬆下來。建議大家可以每日抽幾分鐘的時間進行靜觀呼吸練習，可以幫助我們在面對壓力時不易受情緒主宰。 【本文獲Gofever高燒授權轉載】