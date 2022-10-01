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2022-10-01 16:30:00

女生護膚｜不同年齡不同眼紋！盤點4款眼紋問題+ 4個日常眼周保養方法

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女生護膚｜不同年齡不同眼紋！盤點4款眼紋問題+ 4個日常眼周保養方法

女生護膚｜不同年齡不同眼紋！盤點4款眼紋問題+ 4個日常眼周保養方法

不少人從18歲開始便慢慢長出眼紋，隨着年齡越大，眼紋問題便變得越來越嚴重。以下就為大家盤點不同年齡會面對的眼紋問題，同時教大家4個日常眼周保養方法，提早改善眼紋問題，早日回復年輕光采！

眼紋問題｜乾紋 

一般而言，從18歲開始就有機會長出眼紋，而最常見的便是在眼周的乾紋，通常都會在微笑或做表情的時候出現。出現乾紋的原因主要因眼周乾燥或缺乏水份而導致，因此只要多做保濕補水便可改善。

眼紋問題｜一字紋 

當年齡漸長，眼角的乾紋便容易變成一字紋，特別在25歲以後，即使不做表情也會有淺淺的眼紋，建議可以開始使用對抗初老的眼霜，多加按摩來改善眼紋問題。

18歲開始就有機會長出眼角乾紋。 表情豐富的話亦容易增加眼紋。 多進行眼部保濕可以改善乾紋及一字紋的問題。

眼紋問題｜交叉紋 

在30歲以後，眼周皮膚的膠原蛋白已經大部份流失，因此開始會在眼下出現呈交叉狀的眼紋，而且紋路較深及密集，需要使用抗衰老的眼霜才可以改善。

眼紋問題｜魚尾紋 

受到膠原蛋白流失影響，皮膚的彈性亦會下降，35歲以上的人群皮膚老化速度亦會加快，因而特別容易出現集中在眼尾處的魚尾紋，建議使用淡化紋路的眼霜來緩解眼紋問題，同時多進行皮膚拉提的按摩動作，讓皮膚回復彈力。

交叉文和魚尾紋都需要用一些保濕力更高的眼霜來修護。 35歲以上的魚尾紋問題會越來越嚴重。 不同年齡層眼部的細紋都會有不同的問題。

消除眼紋｜做好眼部清潔 

有些人並不在意眼部的個別卸妝，但其實眼部化妝品特別容易殘留在皮膚上，例如眼影的閃粉、睫毛膏等，而清潔不乾淨便容易造成色素沉澱、污垢等，甚至逐漸形成眼部細紋，因此建議需要使用眼部專用的卸妝液先卸掉眼妝，然後再進行全臉清潔。

除了一般卸妝外，還需要注意眼部卸妝。 建議另外使用眼部專用卸妝液。 眼部的化妝一般都較難卸除。

消除眼紋｜眼部按摩+熱敷

眼部需要進行眼部按摩才可以淡化皺紋，建議可以從眼沿內側慢慢向外側按摩，以促進血液循環，讓眼睛恢復活力。此外同時可以使用眼霜或精華液一起使用，通過補充水份的方式來解決眼周乾燥的問題。而按摩過後可以使用眼罩或熱毛巾進行熱敷，從而激活眼部循環，不但可以緩解疲倦，同時有助延緩眼部皮膚的老化問題。

可以使用工具幫助按摩。 近年亦有一些眼部按摩戲幫助舒緩雙眼疲勞。 使用蒸氣眼罩同樣有助舒緩疲勞。

消除眼紋｜補充膠原蛋白

眼周的細紋通常與膠原蛋白流失有關，因此建議進食含有豐富膠原蛋白的食物來補充膠原蛋白，例如豬腳、花膠、雞腳等，同時可以攝取膠原蛋白保健品，以最直接簡單的形式補充膠原蛋白。

豬腳含有豐富的膠原蛋白。 花膠亦是補充膠原蛋白必吃的補品之一。 可以直接食用保健品攝取膠原蛋白。

消除眼紋｜使用眼部護膚品

若果想改善眼部的細紋，除了一般的保濕外，使用專門針對眼部肌膚使用的護膚品亦特別重要，例如眼霜、眼部精華、眼膜等，同時可以選購一些針對眼部按摩的工具，多管齊下地延緩眼部皮膚的老化。

可以按照自己的年齡選用適合的眼部護膚品。 眼膜亦是不錯的選擇。 眼部護膚品最重要的便是其滋潤度。
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