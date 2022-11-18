女生護膚｜不同膚質不同面膜！6款常見面膜類型大比拼

不少人都有在家敷面膜保養的習慣，但其實不同膚質適合使用不同面膜，而且亦並非每一種面膜都適合所有人士使用。以下就為大家進行6款常見的面膜類型大比拼，趁着轉季選擇最適合自己的護膚方式吧！

面膜大比拼｜敷貼式面膜 敷貼式面膜為坊間最常見的面膜，面膜通常都會被精華液浸濕，使用一片便有不錯的保濕效果，適合作為日常護理或妝前保濕之用。而其面膜紙亦分為多種，例如棉質、生物纖維、啫喱狀等。但由於大部份敷貼式面膜都具有封閉性的特質，因此不適合長時間貼在臉上，建議敷15至20分鐘左右便足夠。

面膜大比拼｜睡眠面膜 當皮膚特別乾燥的時候，臉部便需要深層補水才可以成功保濕，從而改善皮膚及修復毛孔。而睡眠面膜便有特別優秀的深層補水功效，大多數睡眠面膜都呈膏狀，睡前敷在臉上後，第二天起床時用清水洗乾淨即可。 比起其他保濕用品或面膜，睡眠面膜更加能夠讓水份深入皮膚，解決皮膚缺水的問題。不過需要注意若皮膚並非過分乾燥，使用睡眠面膜可能會引起反效果，而且使用帶有顏色的睡眠面膜時需要特別留神，以免沾污寢具。

面膜大比拼｜膏狀面膜 由於膏狀面膜需要更花時間清潔，大部份膏狀面膜都具有清潔黑頭、去角質的功效，而非保濕、美白等作用，所以如果想有效清潔隱藏在面部的污垢，使用膏狀面膜便更加適合。當使用具有清潔功效的膏狀面膜時，建議根據臉上的情況來增加次數，一星期最多兩至三次，以免造成過度清潔，反而帶來反效果。

面膜大比拼｜泡泡面膜 之前曾經在市面上特別流行使用泡泡面膜，其獨特的泡泡形態其實源於脂肪酸和鹼的中和反應，因此基本上與一般的潔面泡泡沒有太大分別。但是當變成泡泡面膜時，由於其泡泡較為綿密，因此更容易深入肌膚。 雖然可以增加其清潔或保濕效力，但是如果出現過敏症狀，便無法在短時間內快速清洗乾淨，因此不建議敏感肌、暗瘡肌或皮膚屏障受損的人士使用。

面膜大比拼｜自制面膜 有些人認為天然食材沒有經過科學加工，因而可以減少與防腐劑的接觸，從而傾向喜歡以青瓜、檸檬等食材來自己調製面膜使用。但實際上由於缺乏專業的加工及提煉，食材的本體較難讓皮膚吸收，難以達到護膚的效果。再加上調製時欠缺專業知識，有機會因錯誤的配搭或用量，引起皮膚敏感問題，因此使用時需要特別小心。