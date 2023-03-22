女生護膚｜嚟M都可以護膚？ 教你月經週期護膚法 28日分4個時期進行護膚

一般而言，正常的月經週期分為28日，當中包括月經期、濾泡期、排卵期和黃體期，而在整個月經週期中，不同時期的皮膚狀態都不同。以下就介紹4個月經週期及對應的皮膚狀態和對策，讓大家可以對症下藥，令皮膚保持最佳狀態。
經期護膚｜月經期(第1至7日)
不少人在月經期間都有皮膚變差的感覺，這是由於月經期間雌激素與黃體素的分泌急劇下降，令身體血液循環變差，皮膚的新陳代謝亦因而減慢，因此皮膚會變得乾燥暗啞，同時容易敏感，護膚的時候便需要更加注意。在月經期間，建議可以比平常多用保濕面膜，或使用具有高保濕效果的護膚品，同時需要避免使用去含果酸、酒精或香料等具刺激性成分的產品，以免加劇敏感問題。
經期保養｜濾泡期(第8至14日)
當月經準備結束後，皮膚便會開始進入濾泡期，濾泡期期間亦有可能與月經後半期重疊。由於經期後的一星期雌激素分泌會開始進入高峰期，皮膚的狀態亦會變得穩定，甚至進入最佳狀態，不但光滑細嫩，氣息亦會變得精神紅潤。由於這段時間皮膚吸收養分的效果特別好，因此建議可以進行深層修護及補充養分，例如清理黑頭粉刺、去角質、進行抗老化保養等，改善在經期時變差的皮膚狀態。
經期保養｜排卵期(第15至21日)
其實排卵期大約只有兩日，但排卵後的一星期，身體中的黃體素分泌便會增加，肌膚狀態亦會因而轉趨不穩定，皮脂腺及黑色素的分泌亦會大幅上升，因此出油的情況便會加劇，這段時間需要特別注意相關的護膚。由於皮脂腺和黑色素的分泌上升，不但會有出油的問題，雀斑、暗啞等問題，亦會同時出現，所以這個時期應該重點在控油及加強美白淡斑，避免使用過分黏笠油膩的護膚品，改以選用具有控油成份或清爽型的保濕產品，以維持皮膚的水油平衡。
經期保養｜黃體期(第18至28日)
經期前的一星期屬於黃體期，由於屬於黃體素分泌的高峰期，同時亦是皮膚的危險期。黃體素與雄性激素的結構相近，因此當黃體素分泌上升時，皮膚會變得粗糙，毛孔亦會變得粗大，容易出現出油的情況，暗瘡問題亦會因而加劇，所以這段時間需要注重深層清潔，護膚以平衡油脂作為目標。建議這段時間可以在清潔下足功夫，使用具有控油成份的潔面產品，從根本上杜絕出油問題。而日常護理亦應該以清爽保濕為主，暫時盡量避免敷面膜，以保持皮膚乾爽清潔。