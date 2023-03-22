女生護膚｜嚟M都可以護膚？ 教你月經週期護膚法 28日分4個時期進行護膚

一般而言，正常的月經週期分為28日，當中包括月經期、濾泡期、排卵期和黃體期，而在整個月經週期中，不同時期的皮膚狀態都不同。以下就介紹4個月經週期及對應的皮膚狀態和對策，讓大家可以對症下藥，令皮膚保持最佳狀態。

經期護膚｜月經期(第1至7日) 不少人在月經期間都有皮膚變差的感覺，這是由於月經期間雌激素與黃體素的分泌急劇下降，令身體血液循環變差，皮膚的新陳代謝亦因而減慢，因此皮膚會變得乾燥暗啞，同時容易敏感，護膚的時候便需要更加注意。在月經期間，建議可以比平常多用保濕面膜，或使用具有高保濕效果的護膚品，同時需要避免使用去含果酸、酒精或香料等具刺激性成分的產品，以免加劇敏感問題。

經期保養｜濾泡期(第8至14日) 當月經準備結束後，皮膚便會開始進入濾泡期，濾泡期期間亦有可能與月經後半期重疊。由於經期後的一星期雌激素分泌會開始進入高峰期，皮膚的狀態亦會變得穩定，甚至進入最佳狀態，不但光滑細嫩，氣息亦會變得精神紅潤。由於這段時間皮膚吸收養分的效果特別好，因此建議可以進行深層修護及補充養分，例如清理黑頭粉刺、去角質、進行抗老化保養等，改善在經期時變差的皮膚狀態。

經期保養｜排卵期(第15至21日) 其實排卵期大約只有兩日，但排卵後的一星期，身體中的黃體素分泌便會增加，肌膚狀態亦會因而轉趨不穩定，皮脂腺及黑色素的分泌亦會大幅上升，因此出油的情況便會加劇，這段時間需要特別注意相關的護膚。由於皮脂腺和黑色素的分泌上升，不但會有出油的問題，雀斑、暗啞等問題，亦會同時出現，所以這個時期應該重點在控油及加強美白淡斑，避免使用過分黏笠油膩的護膚品，改以選用具有控油成份或清爽型的保濕產品，以維持皮膚的水油平衡。