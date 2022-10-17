女生護膚｜年紀越大頸紋越深？ 盤點5個袪頸紋方法 堅持護理最重要！

隨著年齡的增長，不少人都有頸紋越來越深的問題，看起來更加顯老，讓人煩惱不已。以下就為大家盤點5個袪頸紋方法，多管齊下地堅持護理，讓頸部回復青春！

袪除頸紋｜頸部防曬 由於紫外線會加重皮膚上的老化、色斑、細紋等衰老問題，因此若果想有效阻止頸紋產生，最重要的是阻止紫外線對皮膚的侵害，使用防曬便變得特別重要。平日除了對面部進行防曬外，亦需同樣重視頸部的防曬，而使用防曬後切記需要徹底進行卸妝，以防因化妝品殘餘而引起其他皮膚問題。

袪除頸紋｜頸霜+頸膜 如果頸紋問題特別嚴重，除了進行一般的護膚程序外，可以在晚上護膚後為頸部塗抹專門的頸霜及按摩，長久下去可以有效淡化頸紋。而一星期亦可以敷2次頸膜，敷15~20分鐘後再按摩頸部即可，記得前頸和後頸都需按摩才可有效消除頸紋。

袪除頸紋｜畫圈按摩 為了有效地預防頸紋或防止頸紋增生，按摩的手法便特別重要。進行按摩的時候，建議先塗抹具保濕功能的面霜或頸霜，然後再以指腹從下往上輕輕畫圈按摩，以畫圈的形式按摩不但可以促進頸部皮膚的血液循環及改善皮膚新陳代謝，同時減少磨擦對於皮膚的傷害，對緩和頸紋問題特別有幫助。而畫圈按摩時最好連同鎖骨到胸口，以及臉部和頭皮一起按摩，以增加整體按摩效果。

袪除頸紋｜改用矮身枕頭 不少人都喜歡使用高身的枕頭，但這樣有機會令睡姿變得扭曲，從而增加頸紋產生的機會。因此建議使用比較矮身的枕頭，以保證頭部可以低於頸部，同時以下巴稍微抬起的姿勢睡覺，通過減少磨擦及活動來減低頸紋出現的機會。不過最重要是睡覺時的舒適度，因此可以先試用枕頭才購入，以免因不適應枕頭的高度而帶來其他不適感。