女生護膚｜把握黃金護膚期！盤點5個睡前養生美容小貼士 睡前唔食嘢都有用？

大部份人在睡覺前都會用電話、煲劇，但其實睡眠前的時間屬於黃金護膚時間，只要改變習慣或多做一步，對健康及美容都特別有幫助。以下就盤點5個睡前養生美容小貼士，讓大家可以把握黃金護膚期，美容同時養生！
睡前美容｜睡前不用電話
不少人都有在睡眠前使用電話的習慣，如果只是使用5至10分鐘對身體並不會有任何問題，但長期機不離手會影響睡眠質素。長期熬夜不但會影響皮膚狀態，甚至會影響肝臟、心臟及腦部等身體的機能，既影響外表亦影響健康。而且睡前都會在燈光不充足的情況下使用手機，再加上使用時的姿勢不良，令身體整體外觀及健康都有影響，因此戒掉睡前使用電話的習慣對變美及養生都有很大幫助。
睡前美容｜足浴
人的腳部含有多個穴位，睡前用熱水進行足浴不但可以促進身體血液循環，同時能夠加快新陳代謝，既可以改變皮膚狀態，亦有減肥的作用，甚至幫助改善睡眠質素，對美容及養生都各有功效。
而且有些人亦會因手腳冰冷問題而無法入眠，以熱水進行足浴後，便能令手腳回暖。而身體若有某些部位特別不舒服的話，可按想改善的問題加入適當的中藥進行足療。例如可加入當歸、川芎緩解手腳冰冷；加入菊花、夏枯草減緩頭暈腦脹，加入艾草可有助祛除腳氣等。
睡前美容｜及時護膚
雖然大部份人都有護膚的習慣，但是「及時」護膚特別重要。每天回家洗澡洗面後，一定需要及時護膚保濕，避免水份流失，因此睡前必須確認自己是否已經進行護膚步驟。同時每星期可以敷兩至三次面膜，清潔和保濕都需要同時進行，這樣才可以幫助皮膚排出污垢，再吸收營養，達致美容護膚的功效。
睡前美容｜睡前2小時不吃東西
睡前吃東西容易在第二天造成水腫，更會消化不良。因此建議睡前兩小時盡量不要吃東西及少喝水，既可以幫助減肥，亦可以減少對於胃部的負擔。
如果真的特別肚餓的話，可以選擇喝一杯熱牛奶，不但可以促進睡眠，提高睡眠質素，而且還有補充鈣質的功效，可以防止腰痛之外，還可以預防骨質疏鬆，對美容及養生均有好處。
睡前美容｜腳靠牆倒掛瘦腿
長期站立或長期坐着都容易令腿型變得不漂亮，而且亦會有姿勢不良的問題，建議在睡前將雙腳抬起至90度後緊貼牆壁，維持動作15至20分鐘，以緩解腿部水腫，而長期下去更可以幫助塑造腿型，改善因坐姿或站姿造成的腿型不良問題。