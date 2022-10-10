女生護膚｜把握黃金護膚期！盤點5個睡前養生美容小貼士 睡前唔食嘢都有用？

大部份人在睡覺前都會用電話、煲劇，但其實睡眠前的時間屬於黃金護膚時間，只要改變習慣或多做一步，對健康及美容都特別有幫助。以下就盤點5個睡前養生美容小貼士，讓大家可以把握黃金護膚期，美容同時養生！

不少人都有在睡眠前使用電話的習慣，如果只是使用5至10分鐘對身體並不會有任何問題，但長期機不離手會影響睡眠質素。長期熬夜不但會影響皮膚狀態，甚至會影響肝臟、心臟及腦部等身體的機能，既影響外表亦影響健康。而且睡前都會在燈光不充足的情況下使用手機，再加上使用時的姿勢不良，令身體整體外觀及健康都有影響，因此戒掉睡前使用電話的習慣對變美及養生都有很大幫助。

睡前美容｜足浴

人的腳部含有多個穴位，睡前用熱水進行足浴不但可以促進身體血液循環，同時能夠加快新陳代謝，既可以改變皮膚狀態，亦有減肥的作用，甚至幫助改善睡眠質素，對美容及養生都各有功效。

而且有些人亦會因手腳冰冷問題而無法入眠，以熱水進行足浴後，便能令手腳回暖。而身體若有某些部位特別不舒服的話，可按想改善的問題加入適當的中藥進行足療。例如可加入當歸、川芎緩解手腳冰冷；加入菊花、夏枯草減緩頭暈腦脹，加入艾草可有助祛除腳氣等。