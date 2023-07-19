女生護膚｜敷面膜前後都要洗臉！正確敷面膜步驟+4個敷面膜注意事項

不少人都有敷面膜的習慣，但正確的敷面膜步驟就不是每個人都清楚。以下就教大家正確的敷面膜步驟及4個敷面膜的注意事項，使用正確的方法才可以讓面膜的功效大大提升！

敷面膜前需要先清潔面部，面部呈乾淨的狀態才可以令皮膚更好吸收面膜內的精華，只需要按照平日的洗臉習慣，配合潔面乳清潔即可。

完成清潔步驟後，建議用熱毛巾敷面或蒸臉的形式打開面部毛孔，不但可以讓皮膚更好吸收，還可以令皮膚得到放鬆，使效果滲透更徹底。

敷完面膜後，可以用潔淨的濕毛巾輕按臉部或簡單用清水清洗，以幫助吸走多餘的精華，然後按平日護膚步驟塗抹化妝水及保濕乳液或面霜，以幫助鎖緊肌膚水分。

獨立包裝的面膜通常都會剩餘不少精華在包裝內，當敷上面膜後便可以將剩餘的精華均勻塗抹在頸部，為頸部進行護理以幫助減淡頸紋。

敷完面膜後最好用清水或濕毛巾吸走多餘的精華，以免多餘的精華液殘留在臉上，導致毛孔堵塞的問題，而清潔後亦要按平日的護膚步驟進行保濕，這樣才可以令面膜的效果更有效地發揮。

每日敷面膜不但無法令皮膚變好，還會適得其反，讓角質層變厚，損壞皮膚正常功效，從而引起發炎、敏感等症狀，建議一星期敷兩次三次即可。

注意事項｜把控敷面膜時間

敷面膜的時間最好掌握在15至20分鐘內，這個時間不但已經足夠讓皮膚吸收面膜的精華，而且還不會讓面膜反向吸收皮膚內的水分，屬最佳的敷面膜時間。

注意事項｜留意面膜成份

不少人都只注重面膜的功效，而不是面膜內的成份，而有些面膜可能含有具刺激皮膚的成份，錯誤使用不但無法令皮膚變好，還會增加面部負擔，造成敏感、長暗瘡等問題出現，因此購買前最好先了解面膜的成份才選擇。