熱門搜尋:
C觀點 亞洲七人欖球賽 正義迴廊 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 天氣 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2022-11-16 19:00:00

女生護膚｜法令紋特別顯老？！盤點5個淡化法令紋貼士 睡姿都有影響！

分享：
法令紋特別顯老？！盤點5個淡化法令紋貼士 睡姿都有影響！

法令紋特別顯老？！盤點5個淡化法令紋貼士 睡姿都有影響！

隨著年紀增長，不少人都會受到法令紋的問題困擾，而愛笑的人的法令紋問題更是特別嚴重，讓面部整體看起來特別顯老。以下就盤點5個淡化法令紋貼士，讓大家可以在日常生活中慢慢告別法令紋，回復年輕的樣貌！

淡化法令紋｜控制表情 

使用面部肌肉都會令面部皺紋增加，而笑容、藐嘴、扁嘴等使用嘴邊肌肉的表情更是會令嘴邊的法令紋加深，所以如果想防止法令紋變深，最好便是盡量控制表情，大笑時亦切忌過分誇張。

笑容容易令法令紋加深。 托腮、扁嘴等小動作都有機會加深皺紋。 盡量控制表情有助改善法令紋問題。

淡化法令紋｜保持正確睡姿 

大部份人有約三分之一的時間都屬睡眠時間，而長時間保持同一姿勢容易養成習慣。因此不正確的睡姿有可能令皺紋，特別是令法令紋加深，建議盡量以仰臥的方式睡眠，以防止因側臥而加深皺紋。

側臥睡覺時容易因擠壓而加深法令紋。 仰臥的睡姿更為正確。 需要盡量避免臉部與寢具磨擦。

淡化法令紋｜按摩 

如果想在日常保養的時候淡化法令紋，可以趁着洗面時打圈按摩，建議按摩的時候對着鏡子，觀察面部的變形狀態來判斷力度。按摩的時候切記按摩力度必須輕手，否則不但不能淡化法令紋，還有機會加深法令紋，甚至增加臉部其他部位的皺紋。

可以在洗面時順便打圈按摩。 建議對着鏡子進行按摩。 使用洗面機的時候需要注意其力度。

淡化法令紋｜鼓腮 

法令紋出現多數由於表情過多引起，因此可以利用鼓腮的形式，反面幫助面部撫平皺紋。鼓腮的方法十分簡單，只需要讓口腔充滿空氣鼓起，然後用舌頭在口中移動，推抵兩邊面頰，每天堅持便可以慢慢淡化法令紋。

鼓腮可以幫助淡化法令紋。 可以含一口水在口中代替空氣。 吃東西的時候要避免太大動作。

淡化法令紋｜抗老產品 

除了因表情過多外，法令紋還會因年紀增長，膠原蛋白流失而導致，因此可以多飲用及使用含有促進真膠原蛋白再生成分的產品，從而幫助補充皮膚組織再生，讓肌膚變得更緊緻，改善皺紋問題。

可以飲用或食用膠原蛋白產品改善法令紋問題。 市面上亦有專門改善法令紋的面膜。 笑容和年齡屬於法令紋加深的元兇。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受