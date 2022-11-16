女生護膚｜法令紋特別顯老？！盤點5個淡化法令紋貼士 睡姿都有影響！

隨著年紀增長，不少人都會受到法令紋的問題困擾，而愛笑的人的法令紋問題更是特別嚴重，讓面部整體看起來特別顯老。以下就盤點5個淡化法令紋貼士，讓大家可以在日常生活中慢慢告別法令紋，回復年輕的樣貌！

淡化法令紋｜控制表情 使用面部肌肉都會令面部皺紋增加，而笑容、藐嘴、扁嘴等使用嘴邊肌肉的表情更是會令嘴邊的法令紋加深，所以如果想防止法令紋變深，最好便是盡量控制表情，大笑時亦切忌過分誇張。

淡化法令紋｜保持正確睡姿 大部份人有約三分之一的時間都屬睡眠時間，而長時間保持同一姿勢容易養成習慣。因此不正確的睡姿有可能令皺紋，特別是令法令紋加深，建議盡量以仰臥的方式睡眠，以防止因側臥而加深皺紋。

淡化法令紋｜按摩 如果想在日常保養的時候淡化法令紋，可以趁着洗面時打圈按摩，建議按摩的時候對着鏡子，觀察面部的變形狀態來判斷力度。按摩的時候切記按摩力度必須輕手，否則不但不能淡化法令紋，還有機會加深法令紋，甚至增加臉部其他部位的皺紋。

淡化法令紋｜鼓腮 法令紋出現多數由於表情過多引起，因此可以利用鼓腮的形式，反面幫助面部撫平皺紋。鼓腮的方法十分簡單，只需要讓口腔充滿空氣鼓起，然後用舌頭在口中移動，推抵兩邊面頰，每天堅持便可以慢慢淡化法令紋。