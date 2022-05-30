女生護膚｜盤點5款HKD$5000以下美容儀 在家美容更方便！ Foreo/Tria/Silk'n FaceTite

不少人都喜歡到美容院進行美容療程，但是套票的價錢一點都不便宜。因此不少女生都選擇直接購入家用美容儀器，在家中隨時隨地護膚。以下就為大家盤點5款HKD$5000以下美容儀，在家美容更方便！

美容儀推薦｜提拉輪廓：Foreo Bear Mini 智能微電流美容儀 如果想保持外貌年輕，皮膚的鬆緊度便十分重要。Foreo Bear的智能微電流美容儀主要為提拉輪廓、修顏煥膚而設，經美容儀頂部的兩個金屬接觸點可釋放5種微電流強度，不但可以針對面部較大的區域，更可精確地護理細紋，從而激活肌肉運動，消除肌膚的衰老跡象，回復緊緻彈滑的皮膚，特別適合因皮膚肌肉鬆弛而想在日常進行保養的人士。 建議零售價：$1530

美容儀推薦｜拉提瘦臉：The Beautools Facepump Premium 24K金超導美容儀 不少人在剛起床的時候都會有浮腫的煩惱，而Facepump Premium的24K金超導美容儀就使用24K黃金鍍金導入頭，不但可以即時去除浮腫，提拉緊緻肌膚，而且更具有親膚性，適合敏感肌使用，因此不用擔心因機器而造成對皮膚的不適。使用時建議輔助精華液導入，既可作日常保養滋潤肌底，還可以紅光嫩膚，促進膠原蛋白增生，比起平常直接使用精華液更有用。 建議零售價：$2199

美容儀推薦｜解決暗瘡：Exideal Mini EX-120 LED 彩光美容儀 大部份人外出進行美容療程都是為了解決暗瘡問題，Exideal mini EX-120 就以彩光的方式，利用高亮度LED﹑高功率照射光學設計及脈衝波照射技術來將LED推到最高效能，為皮膚進行日常護理。而這部美容儀的重點是它配備了藍、黃、紅光及紅外線共四種LED，通過融合四種不同LED的波長，不但能有效地穿透至不同皮膚組織，達致緊緻﹑保濕的效果，同時可解決暗瘡問題，甚至有效保持頭皮健康，屬於多效能的彩光美容儀器，在家中亦可以享受到美容院級別的美容療程。 建議零售價：$2799

美容儀推薦｜逆轉肌齡：Silk'n FaceTite Z 三源射頻美容儀 使用美容儀的時候最擔心會對皮膚有入侵性，而Silk'n FaceTite Z 三源射頻美容儀便是非入侵性的家用美容儀器，只需2分鐘便可達到43°C的膠原沸點，幫助肌膚還原年輕。使用時建議配以玻尿酸凝膠，美容儀會利用射頻無針幫忙導入玻尿酸，不只能夠撫平皺紋、塑造蘋果肌，甚至可緊緻全臉輪廓，改善乾燥及鬆弛的皮膚，特別適合既想緊緻肌膚，又想達到保濕效果的人士使用。 建議零售價：$3888