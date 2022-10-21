女生護膚｜10月秋風起 爛臉季又嚟？！整合5個夏秋轉季皮膚問題起因+改善方法

踏入10月，終於來到秋風起的季節，不少人都開始換上秋裝來迎接秋天，但同時有些人卻會因轉季所帶來的皮膚問題而感到煩惱不已。以下就整合5個夏秋轉季皮膚問題的起因及相應的改善方法，希望大家可以順利渡過轉季期，不用再擔心爛臉問題！

轉季護膚｜空氣濕度下降 秋天的天氣一般比較乾爽，對於不少人來說屬於護膚的好季節，但是由於秋天空氣中的水分比夏天少，對於乾燥皮膚人便是容易導致敏感的季節，因此乾皮人士需要特別注意。 為了改善空氣濕度下降的問題，護膚的時候可以添加精華使用，或是在睡前使用睡眠面膜或具有高保濕功效的面霜，亦可以在床邊放上加濕器，讓皮膚可以在睡眠時補充水份，防止皮膚因吸乾水份而容易變得敏感。

轉季護膚｜環境溫度下降 踏入秋季天氣明顯轉涼，季節之間的溫差容易刺激皮膚，令皮膚產生敏感的反應，特別是香港的夏季酷熱潮濕，秋天卻是清涼乾爽，從夏天轉去秋天之間的時間特別短，皮膚可能會無法接受突如其來的變化，容易導致乾燥、敏感等皮膚問題。 因此在轉季的時候，建議盡量利用衣著來保持皮膚的溫度，同時多進行面部和身體的保濕，建議可以比起夏天時更頻密地敷面膜，讓皮膚長期處於充滿水份的狀態。

轉季護膚｜早晚溫差大 一般而言，秋季的早晚溫差都會比較大，容易導致空氣中的含水量不足，令皮膚失去水份或無法鎖緊水份，因此造成皮膚乾燥、脫皮、敏感等問題出現。 為避免皮膚因溫差問題令水份流失，早上進行護膚的時候，可以使用保濕精華作為打底防禦，若之後仍感到乾燥可以再噴上保濕噴霧來加強效果，而晚上亦建議使用面膜或睡眠面膜，讓皮膚可以趁晚上補充足夠的。

轉季護膚｜忽略紫外線 有些人會因為涼爽的秋天而忽略了紫外線問題，但其實轉季並不會令紫外線消失，秋季出門時仍然會遇到紫外線的問題，因此需要做足防曬功夫，讓皮膚得以保護，以防止敏感問題發生。