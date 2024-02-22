網上熱話｜內地女來港讀碩士 狂影性感瞓地相 網民：真正躺平

中港兩地女生的衣著打扮一向是熱門話題之一，總會有人談論或分享如何能夠透過女生的化妝及裝扮，一眼分辨出對方究竟是港女或是內地女。雖然未必次次準確，但無可否認部分內地女生的確懂得如何吸引他人的眼球。近日，一位自稱來港讀碩士的內地女生就在小紅書上爆紅，全因她有一種獨特的影相手法，幾乎全個主頁均是衣著性感的瞓地相，吸引近7千名粉絲關注。

內地女來港讀碩士 自創獨特影相方式吸近7千粉絲 內地女和港女的衣著打扮有何差異就看得多，有時真的不得不佩服內地女生的創意和吸引他人眼球的能力。近日，一位自稱來港讀碩士的女生就在小紅書上爆紅，這位女生以「躺平穿搭博主」自居，幾乎每日都會在小紅書上分享自己的日常打扮。不過，其獨特的影相方式就為其吸引近7千名粉絲，全因她所有穿搭照片均直接平躺在地上拍攝。

狂影性感瞓地相 短裙黑白絲全齊 這位博主表示自己的身高體重為177cm及49kg，絕對是高瘦的完美身材，而她的日常打扮亦以鮮亮顏色和貼身打扮為主。以最新的幾張照片為例，她在到大學上碩士課程時，曾以一身泰式校服打扮，配上一對過膝白絲和黑色小皮鞋，而新年期間則穿上一身紅裙，配搭破洞、帶有紅色蝴蝶結的黑絲，性感之餘又不失可愛俏皮的感覺。