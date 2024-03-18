網上熱話｜港男驚揭結婚15年老婆出軌 凌晨3點與奸夫對質 網民激情勸離婚

維繫一段關係向來都是一輩子的課題，只因一生人中總會遇上形形色色的人，能夠做到專一地只執一人之手，弱水三千只取一瓢飲​​的人實屬難得，亦因此令很多以第三者、出軌作為題材的影視作品如此引人入勝。日前，一位港男就在討論區上崩潰發文，指自己近日發現拍拖8年、結婚15年的老婆竟出軌男同事，凌晨3點與奸夫對質後僅獲老婆1句不負責任的回應，使其心灰意冷的同時，亦引來大批網民激動地留言勸其離婚。

港男討論區發文 呻老婆3行為惹懷疑 日前，一位港男在討論區以「今晚發現老婆出軌」為題​​發了一篇千字文，文首先交代自己與老婆的背景，直指二人「結婚15年，小朋友6歲​​」，原本是一個惹人羨慕的三口之家，豈料他在1-2個月前已察覺到老婆不妥。他坦言太太近月的行為怪異，先是「晚晚傾電話到凌晨1、2點」、「開始化妝返工話想睇落精神啲​​」，甚至與小朋友的家庭日亦不停跟「同事」傳訊息，令事主開始起疑心。

Check電話揭崩潰真相 凌晨3點與奸夫對質 事主雖起疑，但亦未有輕舉妄動​​，而是在一個凌晨收工的晚上趁老婆睡著時翻查她的手機，始揭老婆有刪除與某男同事對話的習慣，又在「最近刪除的照片」中發現與「奸夫」合照，以及大量內衣自拍照，令他「成身震晒完全接受唔度」。事主在凌晨3點當即致電奸夫對質，對方接聽後「一開口就點解仲唔訓呀」，而當事主問及「你屌X完我老婆依家我地要離婚啦，你點呀，要唔要照顧佢同我個小朋友呀」，耐何當時奸夫並未有回應。