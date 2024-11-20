認識3種常見易胖體質！找出針對性修身方案 4大方法健康塑身不反彈 養出易瘦體質！

減肥瘦身對於不少注重體態及追求健康的人士來說，可能是一場「持久戰」，苦尋方法但還是無法成功，或許是你根本沒好好了解自己肥胖的成因，才未能對症下藥，找到合適的減肥方式。以下3種常見易胖體質及減肥迷思，幫助大家從今天開始擺脫減肥停滯期，達到最佳的瘦身效果，逐步養出易瘦體質！ 減肥｜常見易胖體質：久坐型、壓力型、貪吃型 1. 久坐型肥胖 特徵：下半身肥胖，俗稱「梨形身材」

常見於：久坐上班族、產後媽媽、活動量低的宅男宅女

對於不少在辦公室上班的打工仔而言，「久坐」經已成為日常。然而經常坐在電腦前，身體長時間不活動，加上運動量不足，脂肪就會容易積聚於下半身，而代謝循環變差亦會令身體容易囤積水分，因此久坐型肥胖人士另一特徵就是臀部寬大。 2. 壓力型肥胖

特徵：中央肥胖，俗稱「蘋果形身材」

常見於：工作壓力大、熬夜晚睡、經常外出用餐人士

壓力大同樣有機會致肥。當心理壓力伴隨腦力消耗，再加上三餐不定時，以及經常進食高油、高糖的食物，在高壓狀態下人體會傾向分泌「壓力賀爾蒙」，多餘的熱量就會轉換成脂肪並貯存在腰間，造成「中央肥胖」。

3. 貪吃型肥胖

特徵：全身肥胖

常見於：愛吃零食、嗜甜、不愛吃正餐、情緒性進食

美食當前，控制不住口腹之慾，不如「食埋今餐先再減」？看見美食就失去自控能力，當然容易攝取過多熱量！另外，不少人喜歡在餐前或正餐後不久吃零食或點心，也是致肥原因。而都市人亦喜歡以吃大餐犒賞自己，或「化悲憤為食量」等，也是減肥計劃遲遲未能成功的主因。 減肥｜迷思1：食量不多卻易肥？ 認清自己的體質後，就要重新審視減肥方案。相信許多人第一步會從控制飲食著手，然而減肥看重的不是食量，而是熱量吸收與消耗是否成正比。人體消耗熱量的方式主要有3種：15至30%為身體活動、10%為消化食物，其中65至70%為身體的「基礎代謝率」（BMR），屬人體最大的熱量消耗來源。因此，若身體代謝速度慢，體重就會較易增加，形成易胖體質。

減肥｜迷思2：減肥遇上樽頸期，體重不下去？ 不少人減肥計劃進行到中段，就會遇上樽頸，體重及體脂遲遲未見下降，原來與我們身體的保護機制有關。當成功減重5%，身體就會減慢新陳代謝的熱量消耗。因此，要突破減肥樽頸期，就要確保從日常飲食中攝取足夠熱量，讓身體維持正常代謝率。另外，配合改變運動方式，例如減少以消耗熱量為主的帶氧訓練，轉而加入阻力訓練或HIIT等，增加肌肉量，提高基礎代謝，亦有助衝破減肥樽頸期。

減肥樽頸期

減肥｜迷思3：瘦得越快，反彈越快？ 部分人減肥追求「效率」，希望能夠快速見到成效，於是用上不少極端手法令體重急速下降。然而，此舉會觸發身體的自我保護機制，減少體內的熱量消耗，調整至只需維生的程度，換言之，即便沒有增加熱量吸收，也會因熱量消耗減少而令體重反彈。因此，開始減肥前，要確保自己制訂的減肥速度是健康且循序漸進，最理想建議每星期減去約1到2磅（即0.5至1公斤），才能有效、可持續地減重。

減肥｜4大法寶 穩定而健康地減重 輕鬆達成易瘦體質不反彈 1. 益生菌 多項研究證實，腸道系統是調節人體免疫、神經與情緒的核心，若腸道菌叢的失衡，壞菌便會向大腦釋出飢餓感的訊息，令人愈吃愈多，還會影響了熱量代謝，決定胖瘦。腸道菌多樣性低與身體發炎有關連，而且腸道菌多樣性低的人，也增加罹患肥胖相關風險，因此服用益生菌不僅有助減輕一個人的體重，也可以令整體健康受益。 產品推介：feat. Probiotics Diet 減脂瘦身益生菌（針對腸道健康 減脂減腰圍）

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feat. Probiotics Diet 減脂瘦身益生菌

選用100億「最強瘦身益生菌」B420乳酸雙歧桿菌，通過歷時10年以上，歐洲最大型人體雙盲臨床測試實證，在沒有節食及改變運動量的情況下，有效減人體脂肪、腹部脂肪及BMI體重，並促進AKK易瘦菌的增加，令大家「食極唔肥」，更不會反彈！添加480億蔵華乳酸菌LTK-1，能抑制脂肪吸收，有效持續減重，輕鬆打造易瘦體質；配合益生元，提供營養促進益生菌生長，比單一補充益生菌種更能維持腸道微生態平衡。革命性DuoCap®雙層膠囊技術，抗胃酸，保護活性益生菌直達腸道，提升益生菌活性及存活率。每日1粒，建議空腹服用更佳，適合針對減腰圍、體脂的肥胖人士。 真人實測有效減體脂！

Wynne：「最近經常去旅行大吃大喝，到了深夜又鍾意食宵夜，堆積了不少脂肪。好彩有feat. Probiotics Diet，食了兩星期後，就算零節食體重仍然輕了3磅，甚至連最難減的體脂都跌了2.4%！真心覺得好誇張！」

2. 蘋果果膠 蘋果果膠是一種富含可溶性纖維的成分，有助改善便秘，亦可以提升飽腹感，減少進食量，大大減少卡路里的攝取量，從而達到減重功效。 產品推介：抽脂果膠（針對嚴重便秘 消脂排重金）

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日本科研證實，蘋果果膠有效標靶式鎖定脂肪、毒素抽出體外，同時抑制油脂分解吸收。抽脂果膠以亞洲人體質出發，成分100%天然萃取，含豐富的膳食纖維，增加飽肚感。每天一杯，14日啟動體內環保（Internal Cleansing），全力抽脂排重金、清肝毒，改善皮膚毒素斑，讓身體由內而外亮起來，一身暢快好輕盈！ 真實用家分享28日驚人發現！

3. 五青汁 五青汁含有豐富膳食纖維，有助降血壓，促進腸道蠕動，清宿便，排清身體毒素更有減肚腩之效！ 產品推介：五青習慣 五青汁／五青丸（針對少食菜易便秘人士）

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4. 避免攝取過量鈉 體重總是下不來嗎？或許你忽略了「鈉」的存在！研究分析發現，攝取過多鈉會造成BMI及腰圍顯著增加，身體出現的反應也會讓人吃進更多熱量，建議大家平時在購買食品前，先仔細看一下成分表，也要記得少吃加工食品、醃製品，並養成多吃原型食物的良好飲食習慣，避免體重跟健康都一起放飛！ 產品推介：sodiumCUT解鈉．熔脂（針對燃脂袪水腫）

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