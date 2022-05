Products used : ROUGE ARTIST鏡光唇膏 #182 $190 AQUA RESIST防水煙熏眼影筆 #10 $200 HD SKIN 高清隱形持妝粉底 $380/30ml、$200/12ml ARTIST藝妝眼影(補充裝) #D826 & #M647 $130 ARTIST立體胭脂(補充裝) #B314 $170 持妝粉底掃 #109 $360 高清美妝蛋 $140

疫情暫見緩和,但大家仍然要經常戴口罩,過分光澤的粉底容易予人滿面油光的錯覺。MAKE UP FOR EVER新推出HD SKIN高清隱形持妝粉底,超輕盈質感以半霧面為主打,不單可跟隨面部表情動作仍保持彈性,更可霧化瑕疵,締造透亮真實的自然妝感。配以微熏眼妝令妝容更精緻,即使戴著口罩都無掩貴氣。

文:Abby、圖:夏家朗

Model:Madeline Steel @Primo

Makeup:[email protected] MAKE UP FOR EVER

Hair:Lucas Chu @ Beijing Hair Culture

查詢:2915 9732