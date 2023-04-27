好去處｜尖沙咀天台海景酒吧Vista Bar 望住維港靚景 歎意大利風情雞尾酒

尖沙咀最近開設全新天台酒吧Vista Bar，酒吧由Aqua Restaurant Group餐飲集團與Campari首度合作，採用大膽鮮明的紅色為主調，提供精心調製的雞尾酒，洋溢濃厚意大利風情。Vista Bar高踞北京道一號30樓頂層，除了可以俯瞰下層意大利餐廳Vista外，還坐擁壯麗維港及城市景緻，氣氛瑰麗迷人。

尖沙咀天台酒吧推介

Vista Bar為客人供應一系列「Eight Shades of Red」雞尾酒，由生於利佛諾省的創意酒吧總監Lorenzo Coppola所主理。當中最引人注目的莫過於Peking (One) Duck，由混合鴨脂和經羅望子浸洗過的Montelobos Espadin mezcal龍舌蘭酒、血橙、黑醋栗和青蘋果乳酪慕斯組成，配搭出豐富口感及酸甜滋味；另外，以伏特加為基酒的Beet Me Softly呈深紅色調，加入覆盆子、紅菜頭和白朱古力調製而成。而0 Watermelon Martini則充分利用西瓜來調配， 由果皮至果肉絕不浪費任何一部份；賓客亦可品嚐氮氣Negroni雪糕，裡面含有Campari、血橙、乳酪、氈酒漿和苦艾酒魚子醬，配搭獨特。

Vista Bar

地址：香港尖沙咀北京道一號30樓

營業時間：

星期日至四：下午5時至午夜12時

星期五至六：下午5時至凌晨1時