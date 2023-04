好去處｜尖沙咀天台海景酒吧Vista Bar 望住維港靚景 歎意大利風情雞尾酒

尖沙咀天台酒吧推介

Vista Bar為客人供應一系列「Eight Shades of Red」雞尾酒,由生於利佛諾省的創意酒吧總監Lorenzo Coppola所主理。當中最引人注目的莫過於Peking (One) Duck,由混合鴨脂和經羅望子浸洗過的Montelobos Espadin mezcal龍舌蘭酒、血橙、黑醋栗和青蘋果乳酪慕斯組成,配搭出豐富口感及酸甜滋味;另外,以伏特加為基酒的Beet Me Softly呈深紅色調,加入覆盆子、紅菜頭和白朱古力調製而成。而0 Watermelon Martini則充分利用西瓜來調配, 由果皮至果肉絕不浪費任何一部份;賓客亦可品嚐氮氣Negroni雪糕,裡面含有Campari、血橙、乳酪、氈酒漿和苦艾酒魚子醬,配搭獨特。

Vista Bar

地址:香港尖沙咀北京道一號30樓

營業時間:

星期日至四:下午5時至午夜12時

星期五至六:下午5時至凌晨1時