好去處│聯合國難民署首次舉辦都市畫布計劃+親子工作坊體驗難民兒童製作環保足球玩具

每年的6月20日是聯合國為響應支持全球難民而指定的國際日——世界難民日 World Refugee Day (WRD)，為了頌揚被迫逃離家鄉以逃避衝突或迫害的人們的力量和勇氣。香港聯合國難民署(UNHCR) 將於今年6月首次舉辦都市畫布計劃，是次展覽邀請了6位藝術家以及1位難民創作者，於6個香港地方進行藝術創作，並分別配合4位來自巴基斯坦、盧旺達、埃及與尼日爾的在港難民分享其故事為創作靈感，以及受一隊由流離失所者組成的板球隊啟發，以藝術創作來詮譯被迫逃離家園人士的故事。

都市畫布計劃 讓難民以藝術說故事

聯合國難民署香港辦事處處長 梁懷思女士表示，當難民和流離失所者為了安全被迫逃離家園時，他們能帶著的往往並非行裝，而只是家鄉的故事以及尋求安全過程中的種種回憶。他們每個人背後，都有著獨特而真實的故事。然而，在奔波的過程中他們的聲音常常被人忽視，不起眼地淹沒在人群之中，甚至被噤聲。

而以藝術說故事，可給予流離失所者一個能讓他們分享故事的平台，並有助他們對外展示一直支撐著旅程的勇氣及與身處的社群重新建立聯繫，以畫作帶來視覺影響。植根於都市中不同角落的牆與空間，正正是一幅幅盛載這些故事的畫布。本計劃透過連結本地藝術家與難民合作、或由難民創作者，讓被迫流離失所者的故事或對未來的希望，可以藝術被重新演繹，並在今年的世界難民日活動中向公眾展出。

當中四幅壁畫將會於灣仔，包括由聯合國難民署贊助人、林健忠曉陽慈善基金會創辦人林健忠博士借出所位於皇后大道東及聖佛蘭士街的外牆、The Vine Church及藍屋展出，而另外兩幅則分別會是位於佐敦逸東酒店的大堂及尖沙咀重慶大廈的難民服務中心外。7位藝術創作者將會以其獨特的作畫風格，將難民的故事以藝術創作詮釋給大眾，並藉此提升社會對難民救援的關注度。