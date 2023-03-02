好去處｜3月精選手作市集推薦！結集過百擺檔/大埔鄉郊生活節/陶藝⽊作工作坊/香味市集

3月份不冷不熱，加上港府取消口罩令，今個月是時候外出走走，呼吸新鮮空氣！今次為大家精選本月8大人氣市集，想親親大自然可選擇大埔綠匯學苑舉行的感受鄉郊生活節，喜歡家品的話有特色的宜家傢俬市集，鍾意小手作則推介有過百間小店進駐的麻雀市集等。大家可搜羅到不同的特色小物，無論是送禮或自用均非常合適，同場亦可參加工作坊或欣賞表演，作為假日節目就最好不過！

感受鄉郊生活節

新界北的獨特生態系統向來值得大家深入認識，大埔綠滙學苑一連兩個周末舉行「感受鄉郊生活節」，透過市集、攤位遊戲、手作工作坊、兒童劇場及講座等，讓大家認識新界鄉郊的生活。市集以香港鄉郊自然環境和農田生物多樣性為主題，主要售賣本地手作和環保產品，另設動物編織工作坊、小菇包工作坊等。大家可於網站登記入場，或登記參加工作坊、布偶劇場及公眾講座！ 感受鄉郊生活節 日期：3月4至5日(連續兩個周末) 時間：上午11時至下午5時(最後入場時間︰下午4:30) 地點：綠匯學苑 新界大埔運頭角里11號(舊大埔警署)

宜家開檔市集

不少人周末亦會閒逛IKEA消磨時間，而IKEA亦殺入市集舉辦「宜家開檔市集」。市集與本地小店及非牟利機構合作，如順記藝造、紙造可能ideasfromlife、HKWWA女工會等，以香港本土文化及創意為主題，售賣精緻飾品、生活好物、護理產品、手作布藝繩藝等港式情懷產品。攤檔由IKEA家品搭建而成，又掛上IKEA公仔及由香港藝術家—圓DUM DUR精心設計的港式招牌，方便大家打卡！另外，IKEA亦會售賣港式小食讓大家醫肚，絕對是食買玩兼備的市集！ 宜家開檔市集 (IKEA香港限定) 日期：3月4至5日 時間：中午12時至下午8時 地點：九龍九龍灣宏照道38號 企業廣場5期MegaBox L4(IKEA九龍灣分店)

「從 ⼯ 藝到 ⽣ 活」展覽及 ⼿ 作市集

賽⾺會「⼿作確幸」⻘年⼯藝教育計劃的團隊於即日起至3月8日在PMQ舉辦「賽馬會『手作確幸』⻘年工藝教育計劃──從工藝到生活 展覽及手作市集」，以及一連串工作坊及講座，向大眾分享學生的學習成果和推廣手作工藝。展覽展出學生的「木作」及「陶藝」兩類手作工藝，並在市集內售賣學生自家設計及製作的工藝產品，從產品中感受工藝融入生活。值得留意的是，市集收益將會由20間參與學校分別接收，讓學校持續推動工藝教育工作，相當具意義。 「從⼯藝到⽣活」展覽及⼿作市集 日期：展覽即日起至3月8日，手作市集3月4至5日 地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場 *市集只收現金

「青空下の約定」初春市集

3月踏入日本櫻花季，不少人亦期望在東京的藍天下賞櫻。砂丘企劃聯同捌零三工作室舉辦「青空下の約定」初春市集，與大家一起迎接初春！市集結集不少本地手作品牌，包括售賣衣物的人氣小店CheapbutChill、手工線香小店Stay in touch靜香舍及售賣環氧樹脂工藝製品的yunaluna resin art co.等，讓大家好好體驗不同的春日小物。 「青空下の約定」初春市集 日期：3月3至5日 時間：下午1時至晚上8時 地點 : 旺角上海街618號地下

關我戀事市集

關我戀事市集

若在早前的情人節收到禮物，又未準備好白色情人節的回禮？不妨前往一連兩個周末於銅鑼灣金百利商場舉行的「關我戀事市集」。市集結集售賣情侶產品、室內小擺設、設計手作作品及潮流玩物及服飾等本地小店，就算未有需要購買情人節禮物，亦可入手一份禮物給自己，慢慢搜羅心頭好。 關我戀事市集 日期：3月4-5及11-12日 時間：下午1時至晚上8時 地點 : 銅鑼灣金百利商場2/F

講和號主辦──麻雀市集

麻雀是不少人的周末耍樂活動，以麻雀為題的市集未知大家又是否有興趣？關注精神健康及幫助青少年發展的香港非牟利機構「講和號」最近聯同LIFE MART舉辦麻雀市集，市集融合麻雀相關的活動及元素，既有手作又有麻雀遊戲，節目相當豐富！市集約有過百間小店進駐，包括阿茶手皂、酥皮夫人Madame Feuillete、Takumi Coffee Roastery咖啡工匠等，陣容鼎盛，相信定能搜羅到心儀的小物！ 講和號主辦──麻雀市集 日期：3月11-12日 時間：下午1時至晚上8時 地點 : 荔枝角D2 Place ONE 2/F The Space

「長期缺乏睡眠症候群」市集

每一個市集，其實都是手作者的心血，有時更要捱眼瞓製作不同的手作品。將於3月17至19日在中環街市1樓舉行的「長期缺乏睡眠症候群」市集，分LIFE MART及BLUE MART兩大區域，前者主要售賣純手作及設計、手工食品，而後者則涵蓋古著、植物、環保選物等，種類繁多。 「長期缺乏睡眠症候群」市集 日期：3月17-19日 時間 : 下午1時至晚上8時 地點 : 中環皇后大道中93號中環街市1樓

「回憶中的香氣」市集