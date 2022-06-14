中環街市活化後，吸引不少人周末專程去打卡，四圍行下嘆下咖啡，感受chill vibes，而今個星期又多了兩個新「景點」，值得一訪。一個是全新多元展覽場地Haus of Contemporary舉辦以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」，3層展空間有一系列互動展覽；另一個位於西街剛開幕的藝術空間Nothing At All，現時正展出白俄藝術家Skolyshev Vladimir的紅色女孩。如果想跟家中毛孩歡度愉快周末的話，也可選擇葵涌新都會廣場的DOGA大師班，這個星期更加設了寵物身心靈工作坊與市集，猶如人狗嘉年華，應有盡有。

香港電影主題展CRYPTYQUES NFT登場 首系列探討「七情」 以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」將於本周六開始在中環全新多元展覽場地Haus of Contemporary登場，透過一系列工作坊、影片放映及講座，將故事概念實體化，並由著名攝影師夏永康擔任創意總監。

「CRYPTYQUES」NFT藏品將分三階段推出，代表著生命循環的「過去」、「現在」和「未來」。首個系列將探討人的「七情」，包括「Desire」、「Fury」、「Fear」、「Joy」、 「Bitterness」、「Loathe」和「Love」，其中以「Desire」揭起序幕，發行共1,320個NFT，揀選了1980年代的《殺手蝴蝶夢》與《烈火青春》反映慾望情感，更以3D動畫影片呈現於大眾眼前。

橫跨三層的展覽空間集合多個亮點，包括於底層設置霧幕投影「CRYPTYQUES」NFT電影片段，又可在現場免費領取以該兩戲的紀念海報。

現場又設有Café Zendo限定咖啡店，所有咖啡附送特別版電影場景紀念杯套。一樓設有LMF及觸執毛為「CRYPTYQUES」演奏配樂的特別剪輯影片以及「CRYPTYQUES」NFT藏品首系列「Desire」主題相片展。二樓會舉行工作坊、全日循環播放《烈火青春》4K修復版電影放映及電影海報展覽，亦會陳列Raw Emotions X CRYPTYQUES聯乘紀念品，讓大眾購買。 活動詳情

日期：即日起至6月26日

查詢：cryptyques.com

全新藝術空間 Nothing At All「Red Girl」打響頭炮 為中環太平山街一帶增添藝術氣息的全新藝術空間Nothing At All，於上周六正式開幕，室內空間極之簡約，旨在發掘及具潛力的藝術家提供展示平台，策劃一系列的藝術展，為大家帶來多元化的藝術體驗。今次打頭陣的是來自白俄羅斯格羅德諾的藝術家Skolyshev Vladimir(Skoly)，他筆下的紅色女孩，披著一頭中分的黑長直髮，帶著白色手套，公式化地咧嘴而笑，女孩時而手執iPhone，時而戴上皇冠，時而卻化身鮮血滴下的微笑吸血鬼，古靈精怪，卻有療愈人的本領。Skoly運用了紅底、黑色線條，加小量白色，展現出紅色女孩的各種情感，又為觀賞者帶來視覺的衝擊，以及不一樣的藝術體驗。場內亦展出一個身高達1.8米的紅色女孩雕塑，讓觀眾可以跟她打卡留念。 「The Red」展覽詳情

展期：即日起至7月9日11am-7pm(逢星期一與日休息)

地點：Nothing At All 上環西街38號