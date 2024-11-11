嘉道理農場暨植物園 野草變身藝術 《編編起蕪：與大自然同行》藝術展覽

採集被忽視的葉草



Kay在嘉道理農場暨植物園內探索及採集一些被忽視的落葉和雜草，成為她創作的寶藏。她透過縫紉和編織，把園內的苧麻、薇甘菊、葛、華南海金沙、簕杜鵑、薜荔等植物，轉化成五項全新藝術品，讓大家重新感受一草一木的靈魂。Kay對大自然的憧憬，最初源於常常聯想宮崎駿的動畫世界裡的自然景色。「在創作過程中，我學會了如何擁抱自然的質感，這些不完美的素材讓我重新思考了編織和創作的方式。大自然的素材充滿了不完美，這讓我在編織時經常面臨挑戰。最初，我想將這些不規則的形狀修整至完美，但後來我發現，接受這些天然的糾纏，讓它們引領我的創作，反而能夠展現出更美的作品。」Kay分享大自然的創作靈感。