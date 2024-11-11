嘉道理農場暨植物園 野草變身藝術 《編編起蕪：與大自然同行》藝術展覽

嘉道理農場暨植物園的「駐園藝術家計劃」，打從2004年開展至今，一直透過藝術促進團結公眾，喚起大家與大自然的聯繫。於2024至2025年度，計劃邀請了本地綠色藝術家黃琪（Kay Wong）擔任「駐園藝術家」，她在園內考察期間，將自然素材融入藝術作品之中，並將成果放在《編編起蕪：與大自然同行》藝術展覽內。
採集被忽視的葉草
Kay在嘉道理農場暨植物園內探索及採集一些被忽視的落葉和雜草，成為她創作的寶藏。她透過縫紉和編織，把園內的苧麻、薇甘菊、葛、華南海金沙、簕杜鵑、薜荔等植物，轉化成五項全新藝術品，讓大家重新感受一草一木的靈魂。Kay對大自然的憧憬，最初源於常常聯想宮崎駿的動畫世界裡的自然景色。「在創作過程中，我學會了如何擁抱自然的質感，這些不完美的素材讓我重新思考了編織和創作的方式。大自然的素材充滿了不完美，這讓我在編織時經常面臨挑戰。最初，我想將這些不規則的形狀修整至完美，但後來我發現，接受這些天然的糾纏，讓它們引領我的創作，反而能夠展現出更美的作品。」Kay分享大自然的創作靈感。
教製作注連繩掛飾
Kay希望通過這次展覽的藝術品，讓觀眾一同欣賞自然的美，感受到大自然的療癒，重新認識其價值。《編編起蕪：與大自然同行》藝術展覽由即日起至12月12日。展覽期間同時舉辦「編編起蕪：注連繩工作坊」，她會分享植物和編織的奧妙及意義，鼓勵參加者一起辨識和採集野草或藤蔓，探索那些時常被忽略的美好，共同學習製作獨特的注連繩掛飾，讓大家在編織與創作中，展現對自然的感恩與珍惜。
活動詳情：
《編編起蕪：與大自然同行》藝術展覽
日期：即日起至12月12日，12月17日至2025年1月26日
時間：上午9時30分至下午4時30分
地點：嘉道理農場暨植物園 藝舍
詳情：https://bit.ly/3NkpjuN
備註：如遇惡劣天氣，展覽可能會在未經通知的情況下暫時關閉。
編編起蕪：注連繩工作坊
日期：11月16、23日
地點：嘉道理農場暨植物園
詳情：https://bit.ly/485wq3Y