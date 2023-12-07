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2023-12-07 04:29:49
日報

大元商場萌寵專屬聖誕派對 精彩節目迎佳節 升級寵物共享花園 打卡分享愛寵萌照贏獎品

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大元商場 聖誕

大元商場萌寵專屬聖誕派對，讓主人與愛寵歡度佳節。

還有兩個多星期便到聖誕，不少人都已在安排聖誕節目，有飼養寵物的朋友，不妨為愛寵亦準備一個難忘的聖誕節。位於大埔的領展大元商場，近期將佔地兩萬呎的寵物花園再度升級，並會於聖誕期間舉辦「Play Eat Tai Yuen Christmas Pawty」主題活動，讓各位可帶同愛寵一同歡度佳節。

大元商場 聖誕

高4米掛滿毛孩足印的弦彩星光聖誕樹，留下難忘聖誕回憶。

位於大元商場一樓平台的寵物共享花園，為迎接聖誕及新年，特別設置了4米高並佈滿毛孩足印的「弦彩星光聖誕樹」，當燈飾於傍晚亮起時，立即讓大家感受到濃厚的聖誕氣氛。此外，公園內並設高4.5米的「七彩光影菠蘿」幻彩藝術裝置，以七彩玻璃搭建的藝術裝置，日間將明艷的陽光折射到地上，晚上燈光亮起後，在燈光照耀下，營造出另一種柔美的光影效果，絕對是與愛寵合照打卡的不二景點。

大元商場

Link Up會員在大元商場或街市累積電子消費滿指定金額，可儲電子印花，換領寵物造型親膚毛巾。

上載毛孩萌照 贏韓國寵物用品

公園內還有多個美食造型的打卡裝置，包括「法式烘焙麵包階梯」及「軟綿綿芝士隧道」，讓你影靚相之餘，亦可以讓愛寵盡情放電。於影相打卡後，各位只需將萌寵的照片上載至Instagram，並標註指定Hashtag「PlayEatTaiYuenXmasPawty」及「最Like毛孩萌照大獎」，即可參加「最Like 毛孩萌照大獎」比賽，有機會贏得韓國Rottie「寵物多用途墊子」一張。

捐款支持寵物慈善機構 消費換親膚毛巾

商場並與寵物慈善機構Kelly Animals Shelter（KAS）於12月16至17日合辦寵物領養日，呼籲大家在佳節行善，讓待領養的毛孩也感受到節日的喜悅。如你向KAS捐款，更可參加毛孩下午茶派對；亦有專業插畫師為毛孩進行速畫。周末期間還有多個聖誕寵物工作坊，包括「毛孩聖誕頸鏈工作坊」、「寵物吊牌工作坊」、「寵物聖誕帽工作坊」，讓各位愛寵人士聚首一堂。另外，Link Up會員在大元商場或街市累積電子消費滿指定金額，可儲電子印花，換領寵物造型親膚毛巾。而車主帶同愛寵到大元商場消費，亦可享免費泊車優惠，並獲得手工寵物零食一份。

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