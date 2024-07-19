孩之寶4大巨型版經典遊戲首度登港 必玩期間限定秀茂坪主題「生命之旅」 召集遊戲高手同場較量連環四子棋

今個夏天不單止可以同陽光玩遊戲，召集親朋好友到領展秀茂坪商場更可體驗巨版經典桌遊！即日起至8月25日，領展秀茂坪商場聯乘玩具與遊戲公司孩之寶(Hasbro Gaming)舉辦「『棋』趣大激戰」推廣活動，將4大經典遊戲巨大化，包括「生命之旅」、逾3米闊「無敵扭扭樂」、2米高巨型投籃版「Connect 4 彈彈四連環」以及孩子寶人氣動物系列遊戲「森動樂悠悠」，當中巨型「生命之旅」更以秀茂坪區為主題，設有4米闊的巨型轉盤，並將區內資訊融入遊戲元素，讓大家多角度認識秀茂坪區內的休閒娛樂、餐飲及周邊景點等資訊，搭配有趣的機會或命運卡，更有機會贏取小禮品及指定商戶優惠券！

領展Link Up會員消費滿指定金額即可體驗

款款遊戲各具挑戰性，考驗玩家身手敏捷度、眼界及記憶力。只須登記成為領展Link Up會員，即日於場內以電子貨幣消費滿港幣100元或以上，即可換領遊戲體驗券一張；成功完成以上3個遊戲更可獲得限量版主題小禮品乙份。

此外，領展秀茂坪商場亦會在周末設置孩之寶遊戲試玩區，當中包括於香港首次亮相的便攜式迷你氣墊球「Hypershot 電子桌上氣墊球遊戲」，各位桌遊愛好者萬勿錯過。